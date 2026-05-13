Willem II steeds dichter bij promotie: overwinning in eerste halve finale
Het is Willem II gelukt om de eerste halve finale van de play-offs te winnen. Bij Almere City werd het eerste deel van het tweeluik richting promotie woensdag met 0-1 gewonnen door de Tilburgers. Samuel Bamba was de enige doelpuntenmaker, al kreeg Willem II ook nog een penalty.
De Tilburgers begonnen met twee wijzigingen ten opzichte van de wedstrijd van zaterdag tegen RKC. John Stegeman koos ervoor om zijn topscorer Devin Haen en Siegert Baartmans te vervangen voor Uriël van Aalst en Samuel Bamba. Haen moest het veld tegen RKC noodgedwongen verlaten en was nog niet helemaal fit.
Willem II startte met erg verzorgd voetbal aan de wedstrijd. Echt grote kansen waren er aan beide kanten niet. Schoten van Bamba en Mounir El Allouchi zorgden in het eerste half uur niet voor een doelpunt.
Willem II op voorsprong
Na de eerste dertig minuten kwam een prachtige aanval, waarin meerdere spelers aan de bal kwamen en snel doorspeelden, via Finn Stam in de zestien bij Bamba terecht. De aanvaller van de Tricolores kapte zijn tegenstander uit en prikte via de binnenkant van de paal binnen. Het uitverkochte uitvak in Almere was al de hele wedstrijd te horen, maar na de 0-1 nog even extra.
Voor Bamba, die het normaal vooral met invalbeurten moet doen, was dit zijn eerste goal sinds oktober, toen hij in de beker scoorde tegen FC Dordrecht.
Na de goal was het Almere dat steeds sterker werd. In het begin van de tweede helft kreeg de thuisploeg een megakans, maar Jamie Jacobs schoot langs de bal.
Een half uur voor tijd kwam Baardmans in de ploeg van Willem II. Kort na zijn invalbeurt kreeg hij een lage voorzet van Nick Doodeman, maar tikte hij de bal net naast de goal.
Penalty
In minuut 70 legde scheidsrechter Allard Lindhout de bal op de stip, nadat Willem II-aanvoerder Justin Hoogma werd vastgehouden in de zestien bij een vrije trap. El Allouchi ging achter de bal staan. Zaterdag was hij nog de doelpuntenmaker na een zware periode, maar dit keer faalde hij vanaf elf meter. Zijn penalty werd uit de rechteronderhoek getikt door Tristan Kuijsten.
Daarna besloot Stegeman met zijn ploeg te proberen de overwinning over de streep te trekken. En dat lukte, zonder zelf nog een kans te creëren of weg te geven. Er werd met 0-1 gewonnen en topscorer Devin Haen bleef de hele wedstrijd op de bank.
Zaterdagavond volgt de return in het Koning Willem II Stadion. Weten de Tricolores daar uiteindelijk als winnaar uit de strijd te komen, dan volgt er een ontmoeting met Telstar of FC Volendam in de finale van de play-offs.