Passagiers repatriëringsvluchten naar Eindhoven niet besmet met hantavirus

De opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius die eerder deze week aankwamen op vliegbasis Eindhoven met de tweede en derde repatriëringsvlucht vanuit Tenerife, zijn negatief getest op het hantavirus.

Bij aankomst zijn monsters afgenomen, meldt het RIVM. Het gaat om 26 mensen die in de nacht van maandag op dinsdag aankwamen op de Eindhovense vliegbasis. Op de tweede vlucht zaten vooral bemanningsleden van het schip, onder wie een Nederlander. Ook vlogen een arts en twee epidemiologen die aan boord waren mee. Op de derde vlucht, georganiseerd door Australië zaten mensen uit Australië, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk.

Quarantaine blijft gelden

Zondagavond landde de eerste repartiëringsvlucht op vliegbasis Eindhoven. Ook deze opvarenden testten negatief op het virus. Alle geëvacueerde opvarenden moesten meteen zes weken in verplichte thuisquarantaine. Deze blijft gelden voor de Nederlandse passagiers, ook nu ze negatief zijn getest, meldt het RIVM. Dat heeft te maken met de incubatietijd van het virus, de tijd die verstrijkt tussen het moment van besmetting en het optreden van de eerste ziekteverschijnselen.

Het Nederlandse cruisschip was met zo'n 150 mensen aan boord onderweg van Argentinië naar Kaapverdië toen meerdere mensen ziek werden. De mensen bleken besmet met het hantavirus. Drie van hen, onder wie een Nederlands echtpaar en een Duitser, overleden later. In totaal zijn er nog zes andere mensen besmet, onder wie één Nederlander.

Andesvariant

Het gaat om de Andesvariant van het virus, de gevaarlijkste variant. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het RIVM is het niet waarschijnlijk dat de uitbraak van het hantavirus leidt tot een pandemie, mede omdat de kans op verspreiding van mens op mens heel klein is.