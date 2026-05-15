Drie jaar cel voor verbergen dode vriend die overleed in drugslab

De rechtbank in Den Bosch heeft vrijdag drie jaar cel opgelegd, waarvan een jaar voorwaardelijk, aan een 44-jarige man voor het vervoeren van zijn overleden vriend en het werken in een drugslab. Toen zijn maat, de 39-jarige Henk ten Katen uit Nijmegen, overleed door giftige dampen in het drugslab, heeft S. het lichaam vanuit België naar Boxmeer gebracht.

De man kwam in oktober om in een amfetaminelab in Torhout. Hij werkte daar samen met de verdachte, Cornelis S., die ook is veroordeeld voor het produceren van synthetische drugs en de voorbereiding daarvan.

Amfetamine in bloed

Het lichaam van het 39-jarige slachtoffer uit Nijmegen werd op 13 oktober gevonden in een achtergelaten auto in Boxmeer, op de achterbank. De man had grote hoeveelheden amfetamine in zijn bloed. In het lab was een slang van de installatie losgeraakt, waardoor het slachtoffer werd blootgesteld aan chemicaliën en overleed.

S. reed met het stoffelijk overschot in een bestelauto van België naar Boxmeer, waar hij het drie dagen lang in het voertuig liet liggen. Een andere persoon heeft het lichaam in een andere auto overgeladen en ergens anders geparkeerd. Een voorbijganger ontdekte het lijk en alarmeerde de politie.

Vijf jaar geëist

Het lab werd ontdekt door de Belgische politie na de vondst van een briefje met daarop een adres. Dat lag op een boot waar het slachtoffer regelmatig verbleef. Vier aanwezige mannen in het lab zijn aangehouden en worden vervolgd in België.

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden vijf jaar cel tegen S. Bij het bepalen van de straf hield de rechtbank rekening met onder meer een traumastoornis en een depressieve stemmingsstoornis bij de verdachte.