'We zijn er klaar mee', protestmars tegen azc's en beleid kabinet Jetten

Zo'n tweehonderd demonstranten trokken zaterdagmiddag door het centrum van Den Bosch. Het protest richtte zich tegen azc's, maar ook tegen bezuinigingen in de zorg, een digitale munt en digitaal identiteitsbewijs en 'alles van Jetten'. "Het is genoeg, we zijn er klaar mee", zegt Carola boos. "Heel Europa staat op."

De actie in Den Bosch is onderdeel van een nationaal protest op twaalf plekken in Nederland. Overal bleef de opkomst steken op 'een paar honderd' demonstranten 'Linkse bende'

Zaterdagmiddag om één uur vertrokken de demonstranten vanaf het station om met leuzen als 'Nee tegen een azc', 'Weg met Jetten', 'We betalen al genoeg' en 'Wij willen niet met 80 op pensioen' hun geluid te laten horen. Dat zorgde bij voorbijgangers veelvuldig voor onbegrip: middelvingers en afkeurende nee-knikjes waren te zien. Het protest verliep verder rustig. "Wij zijn tegen de regels en tegen de linkse bende. Wij willen ons recht, democratie, hebben. En juist geen onzin", zegt een man die vooraan loopt met een VOC-vlag. Een vrouw die met een vlag als cape meeloopt is het daarmee eens: "Niks klopt in dit land. Het is vol, we worden uitgeknepen door de belastingen. Ze hebben het maar over CO2-uitstoot en weet ik veel wat allemaal."

Opvang in Engelen

De demonstranten kwamen voornamelijk van buiten Den Bosch, onder meer uit Valkenswaard en Roosendaal. Opvallend was de geringe opkomst uit Engelen, waar de komst van vijftig alleenstaande minderjarige asielzoekers is voorzien. "Ik zie helemaal niemand uit Engelen, dat valt mij enorm tegen", zegt een vrouw die zelf wel uit die buurt komt en haar geluid wil laten horen tegen die opvang.





