PSV Vrouwen pakken niet de dubbel en verliezen bekerfinale tegen FC Twente
De vrouwen van PSV hebben zaterdagmiddag niet opnieuw geschiedenis geschreven. In Sparta-Stadion 'Het Kasteel' verloren de Eindhovenaren zaterdagmiddag in de bekerfinale na een eindstand van 2-2 en penalty's van FC Twente (4-3).
De ploeg van trainer Roeland ten Berge kon zaterdag voor het eerst de dubbel pakken, maar slaagde daar in Rotterdam niet in. FC Twente was na verlenging en penalty's voor het tweede jaar op rij te sterk voor het team uit Eindhoven. De ploeg uit Enschede wist vier van de vijf strafschoppen binnen te schieten, twee meer dan PSV.
Dubbel was voor het grijpen
Lange tijd was het PSV die met de beker naar huis leek te gaan. Liz Rijsbergen zette in de 18de minuut de toon en maakte het eerste doelpunt voor PSV. Ook het tweede doelpunt voor de speelsters uit Eindhoven kwam op naam van Rijsbergen te staan. Diep in de tweede helft liep ze vrij aan de rechterkant van het veld en maakte ze de 0-2.
FC Twente keek tot de 84e minuut van de reguliere speeltijd nog tegen deze achterstand aan en kwam pas in de slotfase via twee treffers van Jaimy Ravensbergen op gelijke hoogte. De wedstrijd nam binnen enkele minuten een compleet andere wending voor de Eindhovenaren.
Verlenging en strafschoppen
Na ruim 90 minuten te hebben gespeeld was het tijd voor verlenging. Beide teams gingen daar gelijk op, maar doelpunten vielen er niet meer.
Tijdens de strafschoppenreeks nam de spanning in Het Kasteel toe. Zo moest de tweede penalty van FC Twente opnieuw worden genomen, omdat PSV- keepster Moon Biegel Esteves niet op de lijn stond op het moment dat er werd geschoten.
Twente trok uiteindelijk aan het langste eind en won de KNVB-beker.
Historische landstitel
Op 8 mei wisten de PSV Vrouwen nog geschiedenis te schrijven door de eerste landstitel in de clubgeschiedenis te pakken. In een uitverkocht TenCate Stadion De Herdgang wonnen de Eindhovenaren met 2-0 van ADO Den Haag.
De vrouwen worden zondag 17 mei gehuldigd in het Philips Stadion. PSV (de mannen) speelt dan de laatste thuiswedstrijd van het seizoen (ook tegen FC Twente), en in de rust van dat duel worden de vrouwen gehuldigd en lopen ze een ereronde.