PSV Vrouwen pakken niet de dubbel en verliezen bekerfinale tegen FC Twente

De vrouwen van PSV hebben zaterdagmiddag niet opnieuw geschiedenis geschreven. In Sparta-Stadion 'Het Kasteel' verloren de Eindhovenaren zaterdagmiddag in de bekerfinale na een eindstand van 2-2 en penalty's van FC Twente (4-3).

De ploeg van trainer Roeland ten Berge kon zaterdag voor het eerst de dubbel pakken, maar slaagde daar in Rotterdam niet in. FC Twente was na verlenging en penalty's voor het tweede jaar op rij te sterk voor het team uit Eindhoven. De ploeg uit Enschede wist vier van de vijf strafschoppen binnen te schieten, twee meer dan PSV.

Dubbel was voor het grijpen

Lange tijd was het PSV die met de beker naar huis leek te gaan. Liz Rijsbergen zette in de 18de minuut de toon en maakte het eerste doelpunt voor PSV. Ook het tweede doelpunt voor de speelsters uit Eindhoven kwam op naam van Rijsbergen te staan. Diep in de tweede helft liep ze vrij aan de rechterkant van het veld en maakte ze de 0-2.

FC Twente keek tot de 84e minuut van de reguliere speeltijd nog tegen deze achterstand aan en kwam pas in de slotfase via twee treffers van Jaimy Ravensbergen op gelijke hoogte. De wedstrijd nam binnen enkele minuten een compleet andere wending voor de Eindhovenaren.