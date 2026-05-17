Beelden tonen ramkraak Boxmeer: door storing kan auto op winkel inrijden

Een auto die achteruit de ICI Paris XL inrijdt, vier daders met boodschappentassen en heel veel rook. Dat is te zien op camerabeelden van de ramkraak bij de parfumerie aan de Steenstraat in Boxmeer. Medewerkers zijn aangeslagen na twee tegenslagen in een week tijd. Volgens de gemeente Land van Cuijk is een storing de oorzaak dat de auto de parfumerie kon bereiken.

Glas wordt opgeruimd, schappen worden weer gevuld met parfums en de voorgevel wordt dichtgeschroefd met houten panelen. Bij de ICI Paris XL aan de Steenstraat in Boxmeer is het zondagochtend puinruimen na een ramkraak. Medewerkers van de parfumerie willen niet veel zeggen. Ze hebben een hele zware week achter de rug na het overlijden van hun winkelmanager. "Het was al een moeilijke week en we moeten nu nog zoveel regelen", zegt een medewerker zichtbaar geëmotioneerd. Ramkraak staat op beeld

Camerabeelden laten zien hoe de ramkraak ging. Het is 03.38 uur als een rode Nissan achteruit de deur van de parfumerie inramt. Een harde klap horen buren, ze denken dan nog aan vuurwerk. De auto rijdt een stukje naar voren en dan komen drie personen in zwarte kleding uit de auto met een boodschappentas. Opvallend: één dader vergeet zijn tas, rent terug naar de auto, pakt een tas en rent weer terug de winkel in. Bekijk hier de beelden en lees verder.