Na voodoopoppen nu ook schoten bij Liesbos: ‘Ik keek die man recht aan’

Na de curieuze melding over voodoopoppen met iets wat lijkt op bloed in het Liesbos in Breda, is er opnieuw een opmerkelijke melding gedaan. Yara (33) fietste vrijdagavond langs hetzelfde bos en hoorde zeker vier schoten uit datzelfde bos komen. "Ik keek recht in de ogen van een wat kalende man en wist niet hoe snel ik weg moest komen."

De melding over voodoopoppen kwam van jongeren in de nacht van zaterdag op zondag. De politie die de melding onderzocht trof niemand aan en ook geen voodoopoppen.

De Bredase Yara sloeg op dit verhaal aan omdat ze eerst dacht dat ze dezelfde man had gezien die blijkbaar in de buurt was van de voodoopoppen. Ze meldde zich bij Omroep Brabant. "Maar toen realiseerde ik me dat ik vrijdagavond en niet zaterdag een bizarre ervaring had bij hetzelfde bos."

Yara fietste naar huis toen ze een knal hoorde. "Ik zat met oortjes in te bellen met een vriendin en die hoorde het ook. Met een tussenpauze van twee à drie seconden klonk er zeker nog drie keer zo'n scherpe knal. Ik ben ervan overtuigd dat het schoten waren. Mijn man werkt bij defensie en daardoor herken ik het verschil tussen vuurwerk en schoten."

"Bij de eerste knal dacht ik nog aan kwajongens", vertelt Yara. "Toen zwaaide ik af om langs het bos te fietsen en hoorde ik de volgende knal. Ik keek het bos in en keek recht in de ogen van een kalende man. Hij stond maar tien meter verderop. Ik wist niet hoe snel ik vervolgens moest doorfietsen want dit voelde heel onveilig. Vervolgens klonken nog twee knallen."

Yara had ondertussen haar vriendin aan de telefoon die alles meekreeg. "Ook haar man werkt bij defensie en herkende ook schoten in de knallen. Ik weet nu zeker dat ik niet gek ben en me dit heb ingebeeld. Ik heb een getuige. Ik weet niet wat er zich 's avonds afspeelt in het Liesbos, er gebeurt hier nooit wat, maar nu ga ik later op de avond voorlopig niet meer alleen op pad."

Bij de politie zijn dit weekend naast de voodoopoppen geen meldingen gedaan van verdachte situaties in het Liesbos, laat een woordvoerder weten.