Haan nummer 60 gevonden langs snelweg bij Heesch, gaat ook naar opvang toe

Je zou het bijna niet geloven, maar er is zaterdagmiddag in Heesch nog een haan gevonden. De man en dochter van Yvonne uit Grave waren onderweg naar huis toen zij bij de Waterlaat, een weg langs de A59, het dier zagen lopen. Een dag eerder werden 59 hanen in een voortuin bij een huis in Heesch gedumpt als 'bruiloftsgrap'. "Alles lijkt er op dat dit nummer zestig moet zijn", vertelt Yvonne.

"Mijn man belde mij gistermiddag op en vertelde dat hij een haan zag lopen bij de snelweg", zegt Yvonne uit Grave. Omdat de dierenambulance het vaak druk heeft en het gezin niet wist hoe het dier eraan toe was, besloten ze de haan eerst zelf te vangen. Het tweetal heeft volgens haar nog flink hun best moeten doen om dit voor elkaar te krijgen. "Maar op een bepaald moment was de haan moe en kon mijn man hem oppakken", legt ze uit. Haar man had gelukkig een kooi in zijn auto waar het beestje in kon worden vervoerd. 'Bruiloftsgrap'

Thuis werd duidelijk dat de haan heel bang was. Hij was erg aan het trillen en slap. Daarom heeft Yvonne het dier meteen in een andere kooi gedaan en water en eten gegeven. Het gezin heeft thuis kippen en is bekend met de dieren, dus had allerlei spullen om de haan te verzorgen.

Later die avond las Yvonne over de 'bruiloftsgrap' die vrijdag in Heesch was uitgehaald, waarbij tientallen hanen in een voortuin waren gedumpt en meerdere dieren zijn overleden. Al snel legde ze de link met de haan die ze had opgevangen. De locatie waar de haan is gevonden, lag namelijk op zo'n drie kilometer van het huis in Heesch vandaan. "Ik heb meteen contact opgenomen met het dierenasiel in Uden", zegt ze.

De haan bij de snelweg in Heesch (beeld: Yvonne).