Cornald Maas hoopt volgend jaar weer te horen te zijn bij het Songfestival

Voor het eerst in ruim twintig jaar ontbrak de stem van Cornald Maas uit Bergen op Zoom tijdens het Eurovisiesongfestival. Door de boycot van AVROTROS was hij dit jaar niet te horen als commentator, maar hij hoopt volgend jaar weer terug te keren.

Ondanks zijn afwezigheid volgde Maas het Songfestival dit jaar gewoon voor de televisie, samen met zijn moeder. Daar hoorde hij hoe NOS-commentatoren Henry Schut en Jeroen Kijk in de Vegte het stokje hadden overgenomen, iets waar hij positief over is. “Ze hadden het heel goed voorbereid en goed gescript”, zegt hij bij NPO1 radio. “Goede timing, goede dynamiek. Ze praatten niet langer door dan nodig was vlak voordat een inzending startte.”

"Pijn in de buik."

De grootste teleurstelling zat voor Maas niet in het missen van de uitzending zelf, maar in alles wat eraan voorafging. “Die pijn in de buik was er al van september tot en met december”, vertelt hij. “Ik hoopte heel erg dat AVROTROS wel aan boord zou blijven.” Eerder noemde hij de aanpak van de NPO rond het Songfestival al lastig uit te leggen.

Volgens Maas blijft het Songfestival, ondanks discussies over geopolitiek en deelname van landen, vooral een evenement dat verbindt. “Je gaat de wereldpolitiek er niet door veranderen”, zegt hij. “Maar het is wel één event dat, al is het maar voor twee weken, landen op een vredelievende en niet-politieke manier met elkaar verbindt.” Tegelijkertijd erkent hij dat die discussies ingewikkeld zijn. Daarbij noemt hij ook eerdere kwesties rond Rusland en conflicten tussen Armenië en Azerbeidzjan. “Je blijft aan de gang”, zegt hij daarover. “In de kern vind ik dat als je de geopolitiek buiten de deur houdt, elk land zou moeten kunnen meedoen.”

"Control drift."

Binnen de Songfestivalwereld staat Maas bekend om zijn uitgebreide voorbereiding op live-uitzendingen. Zelf noemt hij het 'controle drift'. Hij werkt tijdens uitzendingen met aantekeningen, markeringen en losse observaties in plaats van volledig uitgeschreven teksten. “Je moet heel goed afwegen wat je wel zegt en vooral wat allemaal niet”, legt hij uit. Juist daarom vond hij het mooi om te zien dat de NOS-commentatoren het festival serieus benaderden. “Je kunt moeilijk alsof je in een mortuarium zit alleen maar saaie feitjes gaan opsommen”, zegt hij lachend.

"Ik zou hopen dat AVROTROS weer aan boord is."

Maas hoopt dat AVROTROS volgend jaar weer deelneemt aan het Songfestival. “Ik zou hopen dat AVROTROS weer aan boord is”, zegt hij. “Ook omdat ik dan volgend jaar weer het commentaar kan doen.” Van stoppen wil hij voorlopig nog niets weten. “Aan alles komt soms een eind, maar deze aftocht zou ik niet willen.” Naast televisie wil Maas zich de komende tijd ook meer richten op schrijven en culturele projecten.