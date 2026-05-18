Ondernemers eisen actie: 'Overbelasting stroomnet is nationale crisis'

De ondernemersorganisatie VNO-NCW Brabant Zeeland roept samen met VNO-NCW Midden het kabinet op om de overbelasting van het stroomnet als een nationale crisis te behandelen. In een brief aan staatssecretaris Jo-Annes de Bat staan voorstellen voor de aanpak van deze overbelasting. Ook de gemeente Eindhoven en regionale ondernemingsverenigingen hebben hun handtekening onder de oproep gezet.

De bedrijven verwijzen naar een deel van de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk op het volle stroomnet. Bedrijven of inwoners die een nieuwe of zwaardere aansluiting willen, komen op een wachtlijst terecht.

"Dit scenario willen we, en moeten we, in andere economische regio's koste wat kost voorkomen", schrijven de ondernemersorganisaties. "Want als regio's zoals Brainport Eindhoven vastlopen, raakt dat het hart van de Nederlandse hightech- en maakindustrie, waar de machines voor de wereldwijde chipindustrie worden gemaakt. Tegelijkertijd werken chemie- en energiebedrijven in Brabant en Zeeland aan de verduurzaming van de industrie en draait hier een groot deel van de logistiek waarop Nederland economisch leunt."

Met welke adviezen komen de ondernemers?

Volgens de ondernemersnetwerken is de ernst van de situatie nog altijd onvoldoende doorgedrongen in Den Haag. Daarom willen ze dat het kabinet per direct met een crisisaanpak voor netcongestie komt. Ze stellen onder meer voor actief bij grootverbruikers op zoek te gaan naar ruimte op het stroomnet en met onmiddellijke ingang een crisiswet in te voeren om het stroomnet sneller te kunnen uitbreiden.

Ook roepen ze op de inzet van batterijen bij burgers en bedrijven te stimuleren. Verder adviseren de ondernemers netbeheerders te dwingen cijfers en andere informatie te delen van de daadwerkelijk beschikbare transportcapaciteit en vermogens op de hoogspanningsstations. Daardoor zouden bedrijven en gemeenten gericht kunnen investeren in maatregelen die voor hun situatie van belang zijn.