Politie gaat de fout in bij delen foto van minderjarig slachtoffer

De politie heeft de foto van een minderjarig slachtoffer van een mishandeling in Eindhoven offline gehaald. De politie zoekt de dader en bracht vrijdag foto's naar buiten van de verdachte. Door miscommunicatie bij de politie stond daarbij ook een foto van een slachtoffer.

De politie is op zoek naar een jongen die ervan wordt verdacht op 9 maart op de Rielsedijk in Eindhoven twee andere jongens te hebben mishandeld. Vrijdag werden beelden naar buiten gebracht waarop de verdachte staat.

Daarbij toonde de politie ook een foto van een deel van het gezicht van een van de slachtoffers, met een flinke zwelling onder zijn oog. De foto werd door verschillende media, waaronder Omroep Brabant, opgepikt.

De ouders van de jongen namen dit weekend contact op met de politie met het verzoek om die foto weg te halen. Er was namelijk geen toestemming gegeven om deze foto te gebruiken. Door miscommunicatie bij de politie dacht men dat er wel toestemming was gegeven. "Heel vervelend", zegt een woordvoerder van de politie maandag. "We vragen normaal gesproken altijd toestemming, ook bij minderjarige slachtoffers. Dat is helaas hier misgelopen."

De verdachte van de mishandeling is onherkenbaar gemaakt op de foto's. Omdat de jongen minderjarig is, krijgt hij van de officier van justitie een week de tijd om zichzelf te melden. Doet hij dat niet, dan wordt hij wel herkenbaar in beeld gebracht.

Toestemming om foto's of beelden van verdachten (zowel minderjarig als volwassen) te mogen delen, moet door het Openbaar Ministerie worden gegeven. Daar zitten regels aan.