Hoe Jantje in dit dorp een snoepfenomeen werd: 'Voor 10 cent heb je snoep'
45 jaar geleden had snoepverkoper Jantje een winkeltje in Aarle-Rixtel. Hij verkocht er ook sigaretten en ‘vieze’ boekjes. Als je biggetjes bestelde, zei Jantje dat het zijn pasfoto was. Als je een zakje snoep kocht, vroeg Jantje of je er ook mayo of curry bij wilde. Marscha Verstappen uit Aarle-Rixtel was er kind aan huis en had een hartenwens. “Ik wilde Jantje worden.”
Veertien jaar geleden startte Marscha samen met haar man David zelf een snoepwinkeltje. Met de laatste 2000 euro die ze op hun spaarrekening hadden staan kochten ze snoep, verf en een toonbank. Jantje raadde het ze zelfs af om een winkel te beginnen. Inmiddels is de winkel uitgegroeid tot een fenomeen in snoepland. "Vertegenwoordigers zeggen dat iedereen in Nederland ons kent”, zegt David. “Terwijl we geen reclame maken. Het is alleen mond-tot-mond reclame.”
Marscha gebruikte de naam Jantje en de nostalgie die daarbij hoorde voor veel inwoners van Aarle-Rixtel. Je kan er snoep kopen voor 10 cent. "Kinderen vinden geld op straat en rennen daarmee de winkel binnen", zegt Marscha. Op de eerste dag verkochten ze meteen driekwart van de voorraad.
"Alles stopten we terug in de winkel."
Maar van een snoepwinkeltje alleen kun je niet eten. En dus runnen Marscha en David ook een dagbesteding, waar 24 mensen parttime werken en nog tien vrijwillige en betaalde krachten rondlopen. “Alles stopten we terug in de winkel.” Toen na drie jaar een beeldbepalende boerderij in Aarle-Rixtel vrijkwam, sloegen Marscha en David hun slag.
Het hele dorp keek mee of het wel ging lukken in het 350 jaar oude pand. “Het dak was in slechte staat, er waren gaskachels en de ramen waren niet al te best.” Maar de snoepwinkel en dagbesteding passen nu naadloos in de oude boerderij. “In het pand vonden we een handtekening uit 1881 van de burgemeester, die hier heeft gewoond”, zegt Marscha.
Jantje zelf is overigens nog in leven. Regelmatig komt hij een snoepje halen. “Hij is heel trots op hoe het is geworden”, zegt Marscha.
Het verhaal van
Wil jij jouw verhaal met ons delen? Dat kan! Redacteuren van Omroep Brabant zijn tot en met woensdag in snoeperij Jantje aan de Wilhelminalaan 2 in Aarle-Rixtel.
Je kan ons nog altijd mailen op [email protected] of bellen naar 040 - 294 94 92.