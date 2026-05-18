Hoe Jantje in dit dorp een snoepfenomeen werd: 'Voor 10 cent heb je snoep'

45 jaar geleden had snoepverkoper Jantje een winkeltje in Aarle-Rixtel. Hij verkocht er ook sigaretten en ‘vieze’ boekjes. Als je biggetjes bestelde, zei Jantje dat het zijn pasfoto was. Als je een zakje snoep kocht, vroeg Jantje of je er ook mayo of curry bij wilde. Marscha Verstappen uit Aarle-Rixtel was er kind aan huis en had een hartenwens. “Ik wilde Jantje worden.”

Veertien jaar geleden startte Marscha samen met haar man David zelf een snoepwinkeltje. Met de laatste 2000 euro die ze op hun spaarrekening hadden staan kochten ze snoep, verf en een toonbank. Jantje raadde het ze zelfs af om een winkel te beginnen. Inmiddels is de winkel uitgegroeid tot een fenomeen in snoepland. "Vertegenwoordigers zeggen dat iedereen in Nederland ons kent”, zegt David. “Terwijl we geen reclame maken. Het is alleen mond-tot-mond reclame.”

Marscha gebruikte de naam Jantje en de nostalgie die daarbij hoorde voor veel inwoners van Aarle-Rixtel. Je kan er snoep kopen voor 10 cent. "Kinderen vinden geld op straat en rennen daarmee de winkel binnen", zegt Marscha. Op de eerste dag verkochten ze meteen driekwart van de voorraad.

Maar van een snoepwinkeltje alleen kun je niet eten. En dus runnen Marscha en David ook een dagbesteding, waar 24 mensen parttime werken en nog tien vrijwillige en betaalde krachten rondlopen. “Alles stopten we terug in de winkel.” Toen na drie jaar een beeldbepalende boerderij in Aarle-Rixtel vrijkwam, sloegen Marscha en David hun slag.

Het hele dorp keek mee of het wel ging lukken in het 350 jaar oude pand. “Het dak was in slechte staat, er waren gaskachels en de ramen waren niet al te best.” Maar de snoepwinkel en dagbesteding passen nu naadloos in de oude boerderij. “In het pand vonden we een handtekening uit 1881 van de burgemeester, die hier heeft gewoond”, zegt Marscha.

Rick toont een van de schilderijen die in de dagbesteding worden gemaakt

De winkel Jantje is nostalgischer dan bij Jantje zelf. “Jantje was moderner”, zegt Marscha. “Wij willen dat de mensen echt iets beleven als ze binnenkomen. Jantje was daar niet zo mee bezig, hij had een ander doel.” De mensen hier moeten blij worden van hoe het eruit ziet en hoe ze geholpen worden.” Dus verkoopt de snoepwinkel niet alleen snoep maar ook zelfgemaakte cadeautjes of presentjes met een verhaal.

Jantje zelf is overigens nog in leven. Regelmatig komt hij een snoepje halen. “Hij is heel trots op hoe het is geworden”, zegt Marscha.