Spits met goddelijke status in Belgisch voetbalsprookje: ‘Speelt geweldig’

Ralf Seuntjens is een sensatie op de Belgische velden. Lommel SK speelt al 23 jaar niet meer op het hoogste niveau, maar mede dankzij de 37-jarige Bredanaar is de kans op een comeback groot. “Hij speelt geweldig en heeft een goddelijke status bij ons”, zegt Ronny Geysen, voorzitter van supportersclub Heuvelhof.

Het verhaal van Seuntjens is indrukwekkend. In 2022 kwam voor hem een sportieve droom uit met een transfer naar de Japanse club Imabari FC. Al snel werd echter een agressieve vorm van lymfeklierkanker bij de spits ontdekt. Er volgde een lange revalidatie, maar hij won de strijd. Hij keerde zelfs terug op het veld bij zijn Japanse werkgever. Seuntjens besloot terug naar Nederland te gaan, waar hij tekende bij De Graafschap. Sinds dit seizoen speelt hij bij Lommel SK, waar hij met 17 goals net geen topscorer van de Tweede Klasse in België werd. Zijn doelpuntenproductie ging verder in de play-offs, met als voorlopig hoogtepunt de twee goals in de finale tegen Dender. Komende zaterdag is de beslissende return waarna Lommel SK eindelijk hoopt terug te keren op het hoogste niveau, in de Jupiler Pro League.

“Het leeft enorm in Lommel, de sfeer is in korte tijd heel fel geworden. Op de tribunes keren ook oudere supporters terug die de vorige glorieperiode hebben meegemaakt. We verdedigen een 3-2 voorsprong en het ziet er redelijk gunstig uit, hopelijk gaat het zaterdag gebeuren”, zegt Geysen. Hij vervolgt: “Het is een echte teamprestatie, maar ik moet de naam van Seuntjens noemen. Als je ziet waar hij vandaan komt, dan is het zo knap wat hij doet. Oogstrelend is het niet, maar hij is zo balvast en efficiënt, een fantastische speler.”

"Ik denk dat hij het hoogste niveau aankan."