Spits met goddelijke status in Belgisch voetbalsprookje: ‘Speelt geweldig’
Ralf Seuntjens is een sensatie op de Belgische velden. Lommel SK speelt al 23 jaar niet meer op het hoogste niveau, maar mede dankzij de 37-jarige Bredanaar is de kans op een comeback groot. “Hij speelt geweldig en heeft een goddelijke status bij ons”, zegt Ronny Geysen, voorzitter van supportersclub Heuvelhof.
Het verhaal van Seuntjens is indrukwekkend. In 2022 kwam voor hem een sportieve droom uit met een transfer naar de Japanse club Imabari FC. Al snel werd echter een agressieve vorm van lymfeklierkanker bij de spits ontdekt. Er volgde een lange revalidatie, maar hij won de strijd. Hij keerde zelfs terug op het veld bij zijn Japanse werkgever.
Seuntjens besloot terug naar Nederland te gaan, waar hij tekende bij De Graafschap. Sinds dit seizoen speelt hij bij Lommel SK, waar hij met 17 goals net geen topscorer van de Tweede Klasse in België werd. Zijn doelpuntenproductie ging verder in de play-offs, met als voorlopig hoogtepunt de twee goals in de finale tegen Dender. Komende zaterdag is de beslissende return waarna Lommel SK eindelijk hoopt terug te keren op het hoogste niveau, in de Jupiler Pro League.
“Het leeft enorm in Lommel, de sfeer is in korte tijd heel fel geworden. Op de tribunes keren ook oudere supporters terug die de vorige glorieperiode hebben meegemaakt. We verdedigen een 3-2 voorsprong en het ziet er redelijk gunstig uit, hopelijk gaat het zaterdag gebeuren”, zegt Geysen.
Hij vervolgt: “Het is een echte teamprestatie, maar ik moet de naam van Seuntjens noemen. Als je ziet waar hij vandaan komt, dan is het zo knap wat hij doet. Oogstrelend is het niet, maar hij is zo balvast en efficiënt, een fantastische speler.”
Bij promotie hopen de fans dat de Bredanaar hun club trouw blijft en geen punt achter zijn carrière zet. “Ik denk dat hij het hoogste niveau van België aankan, hij is in ieder geval zeer welkom. Vergis je niet, hij is echt een God bij ons.”
Geysen heeft ook lovende woorden over voor Jason (21) en Robin van Duiven (20), die beiden overkwamen van PSV. “Jason is een harde werker, hij is overal op het veld. Robin heeft een doelpuntenneus, hij levert ook een goede bijdrage. Het zijn belangrijke bouwstenen in deze ploeg.”
Wie naast Seuntjens misschien wel de meeste indruk op Geysen maakt, is Sam de Grand. Een Nederlandse jeugdinternational die in Den Bosch werd geboren, maar op jonge leeftijd naar België verkaste. “Dat is een supertalent, een hele goede speler. Laten we hopen dat ook hij blijft, een speler die ons team sterker maakt.”