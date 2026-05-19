Eeuwenoude traditie herrijst: ‘Dit zou elk dorp in Brabant moeten hebben’

Ze zijn de trots van Aarle-Rixtel: de drie reuzen van het gilde Boel Nölle. In heel Brabant zijn er maar elf van dit soort gildes, in Zuidoost-Brabant is het zelfs het enige reuzengilde. Henk van Beek is de oprichter van het gilde in zijn dorp. Tot zijn grote verrassing werd hij in coronatijd vereeuwigd als een van de reuzen.

Huizenhoog zijn de reuzen Boel en Nölle van het gelijknamige reuzengilde. Tijdens verschillende evenementen binnen, maar ook buiten het dorp maken ze hun opwachting en trekken ze vaak veel bekijks. De reuzengildes stammen uit de middeleeuwen. In Nederland deden de reuzen pas in de jaren negentig hun intrede. Het idee voor de Aarle-Rixtelse reuzen komt van Henk van Beek. “Het is belangrijk om oude tradities in stand te houden. Met verschillende jaarfeesten hopen we de beleving van de seizoenen terug te krijgen en de sociale cohesie in stand houden.” De gigantische poppen moesten daarvoor zorgen. “Die reuzen staan symbool voor de eigen identiteit van een dorp of stad”, vertelt Henk van Beek. “Vaak wordt gekozen voor een pseudo-historisch figuur. Niet iemand die nog in leven is.”

Toch gebeurde dat in Aarle-Rixtel wel. Zes jaar geleden werden de plannen voor eigen reuzen gesmeed. Het dorp koos voor Boel en Nölle, twee lokaal bekende zangers. Jong en oud kennen de liedjes van het duo over het leven en de herkenbare plekken in het dorp.

Een van die zangers is Henk van Beek. Hij heeft er een dubbel gevoel over. “Ik vind het heel bijzonder, maar ik voel me er soms ook opgelaten over. Het moet geen eerbetoon aan mij worden.” De reuzen leiden bijna een echt leven. “Ze trouwen, krijgen kinderen en worden zelfs gedoopt door een echte pastoor. Hij had twee borreltjes: een voor zichzelf en een voor over de reus”, vertelt Henk. “Dat dopen ging met een lange stok en een bakje.”

Inmiddels is er een derde reus bij: Jantje. Het is een mini-reus, vernoemd naar de voormalige eigenaar van het bekende snoepwinkeltje in het dorp. “Jantje is toegankelijker voor de kinderen, omdat-ie kleiner is. Dat is minder spannend. Mini-reus Jantje deelt snoepjes uit tijdens evenementen.” Twee keer per jaar komen de reuzen samen voor een optocht in Brabant. In 2029 trekt de stoet door Aarle-Rixtel. Dan bestaat het dorp 850 jaar. Henks wens is dat elk dorp in de gemeente Laarbeek, waar Aarle-Rixtel onder valt, uiteindelijk zijn eigen reus krijgt. Hij hoopt dat andere dorpen volgen. “Mensen zitten tegenwoordig alleen maar op hun telefoon, het is goed voor de saamhorigheid om een reus samen te bouwen en ermee op pad te gaan.” Wie de reuzen van Aarle-Rixtel wil bewonderen: de giganten zijn aanwezig bij de opening van de Tilburgse Kermis. “Dan gaan we met z’n allen in het reuzenrad”, sluit Henk af.

Het opbouwen van de reuzen duurt ongeveer driekwartier

