Negen verdachten opgepakt bij invallen in Oisterwijk en Tilburg

Bij de invallen dinsdagochtend in Oisterwijk en Tilburg zijn negen verdachten opgepakt, in leeftijd variërend van 21 tot en met 29 jaar. Zij worden verdacht van het overtreden van de Opiumwet.

Bij de invallen waren meer dan tweehonderd agenten betrokken. De politie was op zoek naar bewijsmateriaal. Getuigen hebben gezien dat er kasten en auto's in beslag zijn genomen. Een politiewoordvoerder wil dit dinsdagmiddag niet bevestigen.

Agenten vielen panden of huizen binnen aan de Kerkacker in Oisterwijk. Ook aan de Alpenlaan, Berglandweg, Van der Aastraat en aan de Frans de Basstraat in Tilburg was politie op de been. Dit gebeurde allemaal rond zes uur dinsdagochtend. Op de plekken van de invallen waren om half tien nog steeds agenten aanwezig.

De verdachten zijn naar een politiebureau gebracht voor verhoor. Daar worden ze in verzekering gesteld om ze in het belang van het onderzoek langer te kunnen vasthouden, zo laat de politie weten. De officier van justitie heeft de verdachten beperkingen opgelegd. Dat betekent dat ze alleen contact mogen hebben hebben met hun advocaat, politie en justitie. Het houdt ook in dat politie en het Openbaar ministerie, maar ook de advocaten van de verdachten, terughoudend moeten zijn met het naar buiten brengen van informatie over het onderzoek.

