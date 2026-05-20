Superslim honingbeertje maakt zelf poort open en ontsnapt: ‘Niet verwacht’

De ontsnapte kinkajou, ofwel honingbeertje, opende zelf zijn verblijf en ging daarna aan de wandel door een woonwijk in Tilburg. Dat vertelt dierenverzorger Lars Vermeeren van dierenpark De Oliemeulen. In de tuin van Wendy werd het beertje gevonden en dat zorgde korte tijd voor paniek: “Ik dacht dat er een aap in de tuin zat”.

Dinsdagavond om negen uur ziet de 11-jarige dochter van Wendy een schim van een wild dier in de achtertuin. “In de kinderwagen zag ze een dier toen ze de hond buiten wilde laten”, vertelt Wendy. “Ze raakte in paniek en begon te huilen.” Dier kreeg zelf verblijf open

Bij Dierenpark De Oliemeulen, 260 meter verderop, weten ze dan al dat een honingbeertje is ontsnapt. “Dinsdagochtend zagen we nog maar één van de twee beertjes in het verblijf zitten”, zegt Lars Vermeeren. “Op camerabeelden zagen we hem door het park lopen. Waarschijnlijk is hij overdag ergens in het park gaan slapen, het is namelijk een nachtdier.” Maar toen het avond werd is de honingbeer ‘aan de wandel gegaan’. Volgens dierenverzorger Lars zijn het hele intelligente dieren. “Hij heeft zelf de schuif van het verblijf opengeduwd. Dat hadden we niet verwacht, hij heeft zijn intelligentie bewezen.”

Omdat het dier ongevaarlijk is, is er niet meteen alarm geslagen. “We dachten dat ie nog gewoon in het park was én we wilden geen paniek en een grote zoektocht. Dan dwaalt ie verder af”, verklaart de dierenverzorger. Lokken met honing

Wendy komt iets over negen thuis als ze haar dochter in paniek ziet en in de tuin ‘een soort aap’ ziet zitten op de jacuzzi. “Ik heb de politie gebeld, maar ik kreeg niemand te pakken. Daarna heb ik een half uur lang de dierenambulance gebeld voordat ik iemand aan de lijn kreeg”, vertelt ze een dag later. “Ondertussen was het honingbeertje verdwenen.” Hij bleek opnieuw superslim te zijn, opende een papiercontainer en ging daar ‘veilig’ onder een stapel karton zitten.

Het beertje gaat na zijn avontuur weer terug naar het dierenpark. (Foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink.)

