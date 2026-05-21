Carnaval in Schaijk krijgt steun, maar zonder loods blijft het spannend

Praalwagenbouwers in Schaijk krijgen hulp van de gemeente Maashorst. Het college trekt eenmalig 6000 euro uit voor Stichting Carnaval De Moeslanden. Met dat geld hoopt de gemeente de optocht in het dorp veilig te stellen. Toch zijn de problemen daarmee nog niet opgelost.

Eerder dit jaar luidde de carnavalsstichting de noodklok. Eén van de bouwplekken, waar ongeveer een derde van alle praalwagens wordt gebouwd, gaat deze zomer plat. Hierdoor dreigen deze clubs na de carnaval op straat te staan. De gemeente werd in een brandbrief om hulp gevraagd. "Het is goed nieuws dat we nu geld krijgen", zegt voorzitter Jeroen van Zuijlen. "Alleen deze zesduizend euro van de gemeente red het carnaval hier niet", vult hij aan. De gemeente Maashorst wil met de bijdrage vooral voorkomen dat een belangrijke carnavalstraditie in Schaijk verder onder druk komt te staan. Volgens de voorzitter is het vooral 'een mooi doekje voor het bloeden.'

"We waren dan ook erg blij toen we dit te horen kregen, maar we schrokken wel van de kosten."

Begin 2025 leek een oplossing gevonden. De gemeente Maashorst gaf groen licht voor de bouw van een nieuwe carnavalsloods op de voormalige gemeentewerf, bedoeld voor minstens vijftien jaar. "We waren erg blij toen we dit hoorden, maar we schrokken wel van de kosten", zegt Van Zuijlen. De stichting spaarde zelf al 35.000 euro. Volgens Van Zuijlen lopen de kosten vooral op door onderzoeken, vergunningen en andere verplichtingen die nodig zijn om een nieuwe bouwloods mogelijk te maken. "Dat maakte het kostenplaatje wel vrij groot. Daar liepen we tegenaan." Naast de hoop op hulp van de gemeente, stak de stichting zelf ook de handen uit de mouwen. "Met de crowdfundingactie hebben we zo'n 12.000 euro opgehaald. Daarnaast hebben we een subsidieaanvraag bij de provincie uitstaan. We hopen dat die wordt gehonoreerd. Als dat niet zo is, dan hebben we nog wel wat te doen."

De oude brandweerkazerne waar nu gebouwd wordt (rechts) en de beoogde nieuwe plek (links) (foto: Tom Berkers)

Een nieuwe loods voor de vijf bouwclubs die nu op straat staan, lijkt dit jaar in ieder geval nog ver weg. "We kunnen en willen niet toestaan dat een club dit jaar niet gaat bouwen. Anders stoppen wellicht de oudere bouwers, en dan is het lastig om de jongeren weer aan de gang te krijgen." Als oplossing wordt er gezocht naar tijdelijke plekken. "Maar dat is lastig. Er zijn wel ideeën, maar we willen gaan voor een structurele oplossing", vertelt Van Zuijlen, die toch hoop blijft houden. "Linksom of rechtsom, we komen er wel. Maar het wordt wel steeds moeilijker."

Reactie gemeente Maashorst De gemeente Maashorst laat weten dat zij het behoud van immaterieel erfgoed, zoals het carnaval in Schaijk, belangrijk vindt. Op dit moment wordt onderzocht hoe dit beter ondersteund kan worden. De uitkomsten van dat onderzoek worden later gebruikt voor mogelijke vervolgstappen. Het nieuwe college en de nieuwe raad beslissen of en hoe dit wordt omgezet in beleid of een regeling. Wethouder Van den Broek geeft aan dat de gemeente veel waardering heeft voor Stichting De Moeslanden. "De stichting toont inzet, creativiteit en doorzettingsvermogen. Ze zoekt zelf actief naar oplossingen en werkt samen met haar gemeenschap. Daarmee is De Moeslanden een voorbeeld voor andere verenigingen in Schaijk en de rest van de gemeente Maashorst."