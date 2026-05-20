Tom heeft een hippiehuis: 'Wij plakten tegels die de buren eruit sloopten'

Donkerbruine planken tegen de muur, een platenspeler en kleurrijke gordijnen voor het raam. In het huis van Tom (32) en Loes (33) in Aarle-Rixtel is alles in de stijl van de jaren zestig en zeventig. Wie op bezoek gaat bij het stel gaat even helemaal terug in de tijd. "Je moet je telefoon hier bij de voordeur inleveren", grapt Tom.

De tijd lijkt hier al zeker vijftig jaar stil te staan. In coltrui en met zijn lange wilde bos haar vertelt Tom over zijn leven. Zelfs zijn looks doen denken aan heel vroeger. "Als ik hier binnenkom en de geuren van die spulletjes ruik, dan kom ik weer echt thuis", vertelt hij trots. Tom begon al vroeg met het verzamelen van spullen uit vroegere jaren. "Toen ik klein was gingen we altijd de vlooienmarkten af. Mijn ouders hadden niet zoveel geld, dus ik kreeg daar dan twee gulden in mijn hand gedrukt en dan mocht ik iets leuks uitzoeken. Dat verzamelen is altijd gebleven. Wij houden gewoon van mooie oude houten spullen die gemaakt zijn door vakmensen."

Het stel woont sinds zeven jaar samen in het karaktervolle huis in het dorp. "Gelukkig hebben we dezelfde goede smaak", vertelt hij tevreden. "Waar bij de buren de tegeltjes met de bloemetjes uit de badkamer gesloopt werden, plakten wij ze er juist weer tegenaan. Ik ben benieuwd wat de makelaar gaat zeggen als we ons huis nog eens laten taxeren."

Tom leest een tijdschrift over Saab op zijn vintagebank (foto: Ferenc Triki).

Een muur in een moderne beige tint? Dat zit er bij Tom en Loes niet in. "Afschuwelijk, nee doe mij maar helemaal oranje of iets met bloemetjes." Door de muziek werd Tom besmet met het 'virus'. "Het was het omslagpunt in de vrijheid. De oorlog was net voorbij en de mensen wilden blij worden. Vrolijke kleuren, bloemetjes en een hoop muziek. Het was een beetje de hippietijd. Dat vind ik wel stoer."

Achter in de tuin heeft Tom zijn eigen muziekstudio. In deze ruimte is geen plaats voor computers of digitale opnameapparatuur: alles is analoog en uit de jaren zestig en zeventig. "Ik probeer zoveel mogelijk met oude apparatuur zonder updates te werken."

De oude analoge studio (foto: Ferenc Triki).

Met zijn band Mooon heeft Tom op deze plek verschillende eigen nummers opgenomen. Uiteraard muziek uit de jaren zestig en zeventig. Tom houdt ervan om alles analoog en zelf op te nemen. "Je moet echt luisteren wat je aan het doen bent. Tegenwoordig kun je op de computer alles knippen en plakken. Wij luisteren met onze ogen dicht naar het schilderij. Als ik geen gesis of gekraak hoor, dan vind ik het niet zo interessant." Waar Tom het meest trots op is? "Dat is denk ik wel mijn autootje: een Saab uit 1970. Ik heb de bekleding helemaal zelf gemaakt, met de fleurige kleuren uit de jaren zestig en zeventig." Hij raakt er niet op uitgekeken. "Het is wel lekker om af en toe in een droomwereld te zitten, vooral als je het zelf hebt gemaakt."

Tom met zijn Saab uit 1970 (foto: Ferenc Triki).