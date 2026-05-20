Supporters na verloren play-off Willem II: 'Met z'n allen naar de Dijk'

Supporters van Willem II hebben woensdag na de verloren eerste finalewedstrijd van de play-offs van de Keuken Kampioen Divisie een spandoek getoond met de tekst: ‘We gaan met z’n allen naar de Dijk’. Ook werd die leus luid gezongen vanaf de tribunes. Het is een reactie op het besluit om Willem II-supporters te weren. Dit terwijl die wedstrijd draait om een mogelijke promotie naar de Eredivisie voor de Tilburgse club.

Een deel van de aanhang wil ondanks het verbod toch afreizen uit protest tegen het besluit dat uitsupporters niet welkom zijn bij het allesbeslissende duel. Supportersvereniging Tilburg Tifosi heeft samen met de andere fanclub Stichting KingZine voor zaterdag een demonstratie aangekondigd. De supportersclub zegt hiervoor een aanvraag te hebben gedaan en roept fans op om zich aan te melden.



De woordvoerder kan nog niet bevestigen of bij de gemeente een aanvraag voor een protest op zaterdag is binnengekomen. "Het is bij mij nog niet bekend, maar het kan zijn dat er inmiddels een verzoek ligt. Dan wordt die procedure afgehandeld", licht hij toe.



Spandoeken in Volendam

Woensdagnacht hebben supporters ook al een bezoekje gebracht aan Volendam. En dat bezoek is niet onopgemerkt gebleven. Spandoeken met teksten 'Niets kan ons nog stoppen' en 'Leeg vak zwak beleid', zijn opgedoken in het vissersdorp. Bekladde verkeersborden, een leus aan een brug en zelfs aan het gemeentehuis hangt een groot doek met de tekst: 'Tot zaterdag!'. Foto's van deze protestdoeken gaan rond op sociale media.



Een woordvoerder van de gemeente Edam-Volendam laat woensdagochtend weten 'kennis te hebben genomen' van de protestactie. "De spandoeken zijn al weggehaald", zegt hij.