Moerdijkers hebben hoop maar ook veel vragen: 'Sommigen zijn al verhuisd'

Veel inwoners van het dorp Moerdijk zijn blij met het nieuws dat het voortbestaan van hun dorp toch weer als optie wordt gezien. Toch zijn ze kritisch op de manier waarop het hele proces verloopt en hebben ze veel vragen. "Sommige mensen zijn al verhuisd terwijl ze eigenlijk wilden blijven."

De afgelopen maanden leek het op termijn verdwijnen van het dorp Moerdijk een uitgemaakte zaak. De betrokken ministeries zagen sloop al langer als de beste optie, en ook de gemeente liet er geen twijfel over bestaan dat dit de meest verstandige keuze was. Maar donderdagmiddag meldt de gemeente opeens dat het Rijk overweegt de energieplannen te beperken, waardoor het dorp mogelijk toch kan blijven.

's Avonds laat gebeld

Pim Meijer zit in de Dorpstafel Moerdijk en vertegenwoordigt namens die organisatie de inwoners van het dorp. Hij is blij met het nieuws, want behoud van het dorp ziet hij als de beste optie. "Daar pleiten wij al sinds november voor. We zijn blij dat er nu blijkbaar toch ruimte is voor dat idee."

Een collega van Meijer in de Dorpstafel werd woensdagavond laat gebeld door de wethouder van de gemeente, die het nieuws alvast wilde delen. "Dat vind ik menselijk, om even te bellen. Er is veel radiostilte, maar blijkbaar gebeurt er achter de schermen van alles." Toch is de onzekerheid nog niet weg: de wethouder zou volgens Meijer 'weinig concreet' zijn geweest in het gesprek.

'Heel sneu'

De vragen onder de dorpelingen zijn groot. Ze gaan over de compensatieregeling, de plannen voor de lange termijn en de positie van mensen die hun huis al hebben verkocht. "Sommige mensen zijn al verhuisd terwijl ze eigenlijk wilden blijven, dat is heel sneu", aldus Meijer. De dorpelingen die hij de afgelopen uren heeft gesproken, zijn blij maar tegelijkertijd terughoudend. "Je merkt dat bij veel mensen de houding inmiddels is: eerst zien, dan geloven."

Hoop

Die voorzichtigheid komt mogelijk ook door de gang van zaken rond het al dan niet opheffen van het dorp. "Er is veel frustratie over het proces, dat is een groot rommeltje. Je kunt niet in november zeggen 'het dorp moet weg', en dan nu weer het tegenovergestelde." Op 29 juni wordt naar verwachting duidelijk wat het lot van het dorp is. "De hoop groeit. Dit is alweer een heel ander verhaal dan een half jaar geleden", aldus Meijer. Doelend op het nieuws dat de betrokken ministeries in maart 2025 het opheffen van het dorp nog als beste optie zagen: "Dat nieuws deed de hoop slinken, nu is er weer een sprankje hoop."