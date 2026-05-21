Nieuw thuis voor gedumpt hertje in privédierentuin: 'Goede afloop'

Het damhertje dat vermoedelijk was gedumpt in natuurgebied Herperduin bij Oss heeft een nieuw thuis. Het dier is donderdagochtend verhuisd naar een privédierentuin, waar het de juiste verzorging krijgt. "Een goede afloop", zegt Inge Schopenhouer van Natuurgebied de Maashorst, waar natuurgebied Herperduin onderdeel van uitmaakt.

Het damhertje hield de gemoederen de afgelopen weken flink bezig. Het jonge bokje is vermoedelijk gedumpt in het natuurgebied, maar damhertjes mogen niet op de Herperduin leven: dat mag alleen op bepaalde plekken in Nederland. Daarnaast kon het volgens de woordvoerder van het natuurgebied alleen maar slecht aflopen met een tam dier in de wilde natuur. De Maashorst sloot daarom niet uit dat het dier afgeschoten moest worden. Op dat bericht kreeg het natuurgebied tientallen reacties van mensen die het damhertje op wilden vangen in hun wei. Samen met een dierenarts heeft het natuurgebied naar meerdere opties gekeken. Maar geen van die opties voldeed aan de eisen voor een geschikte opvangplek of het bleek toch voor het beoogde baasje geen optie. Zorgvuldige operatie

"Uiteindelijk zijn we via via tot een oplossing gekomen", laat Schopenhouer donderdag weten. Het damhertje is donderdagochtend verhuisd naar een privédierentuin waar ook andere dieren leven en waar de juiste voorzieningen en expertise zijn om het hert op verantwoorde wijze te verzorgen. Waar deze dierentuin is, wil ze niet delen. En of het hertje ook een naam heeft gekregen van het nieuwe baasje, weet Schopenhouer niet.