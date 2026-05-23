Zomerse duik lonkt, maar water is nog ijskoud: ‘Ga nooit alleen’

Met de beloofde zomerse temperaturen dit pinksterweekend lonken de recreatieplassen en buitenbaden. Maar houd je hoofd erbij, waarschuwen hulpdiensten. Het buitenwater is nog erg koud, waardoor onderkoeling op de loer ligt.

Dat veel mensen een handdoekje neerleggen bij een natuurplas weet ook Joost van Kempen, bestuurslid bij de Bossche Reddingsbrigade in Den Bosch. Maar volgens hem zullen de meesten vrijdag niet verder komen dan pootjebaden. "Het water is een graad of vijftien. Zwemmen zie je nu nog weinig, behalve de diehards die het hele jaar door buiten zwemmen", zegt hij. Ga nooit alleen

Het duurt een paar weken voordat water opwarmt. Als je toch een frisse duik wilt nemen, is Van Kempens belangrijkste tip: ga nooit alleen. "Als er iets gebeurt, dan is er altijd iemand die kan helpen. Ook voor ouders met kinderen: blijf in de buurt en houd ze in het zicht." Het is volgens hem ook belangrijk om goed naar je lichaam te luisteren. Zijn advies is om niet in één keer het water in te gaan, maar om je lichaam aan de temperatuur te laten wennen. "Dan merk je langzaam of je het fijn vindt."

Start het zwemseizoen in natuurwater Begin mei start het zwemseizoen in natuurwater. Via zwemwater.nl kun je per officiële zwemwaterlocatie de waterkwaliteit bekijken en zien of je daar veilig kunt zwemmen.

Kramp is een van de risico’s die je loopt tijdens het zwemmen. "Je voelt het meestal aankomen. Dan worden je benen zwaar", vertelt hij. Mocht je dat overkomen, dan is het goed om op je rug te gaan drijven. "Die houding is het minst vermoeiend. Als het lukt, moet je zo snel mogelijk uit het water komen." Christian Mous, voorzitter van Reddingsbrigade Bergen op Zoom, waarschuwt ook voor onderkoelingsgevaar als het water nog koud is. "Je gaat rillen, je bewustzijn wordt minder. Het kan snel gaan zonder dat je het in de gaten hebt", zegt hij. "Het is ook een stukje overschatting van jezelf, dat je denkt: 'dat red ik wel'." Alcohol

Daarnaast is het volgens hem riskant om onderkoeld in het water te zijn. Het lichaam gaat dan delen uitschakelen om bloed naar de vitale delen te sturen. "Je moet dan echt actief opgewarmd worden." Het is misschien verleidelijk om een biertje of wijntje in je koelbox te stoppen voor tijdens je stranddag, maar het drinken van alcohol raadt de voorzitter sterk af. "Je loopt het risico jezelf te overschatten in het water. Ook koel je twee keer zo snel af en dat heb je minder goed in de gaten." Verdrinken gebeurt stil

Ook de politie waarschuwt op sociale media voor een 'frisse duik'. De politie noemt de plotselinge kramp die kan optreden en zegt dat alcohol de alertheid niet bevordert. Die alertheid is bij water altijd nodig. "Verdrinken gebeurt meestal stil en zonder geschreeuw. Iemand zinkt meestal geruisloos naar de bodem. Spring niet zomaar iemand achterna, maar bel 112."

