Een paar seconden en alle kaartjes weg: deze Willem II-ers grijpen ernaast

Het zweet brak menig Willem II-fan vrijdag uit. Niet alleen vanwege de tropische temperaturen, maar vooral voor de strijd om kaartjes voor de belangrijkste wedstrijd van het seizoen. Supporters mogen na veel gedoe zaterdag toch naar de tweede finalewedstrijd van de play-offs in Volendam. “Even een kaarsje aansteken”, zegt een zenuwachtige Wil Spaninks uit Tilburg.

Het verlossende woord kwam pas deze vrijdagochtend. Eerder was besloten dat Tilburgse supporters niet welkom waren. Aanleiding waren de ongeregeldheden na de wedstrijd FC Volendam - Telstar van vorige zondag. Maar dat besluit is teruggedraaid.

Wil: “Ik moest gigantisch juichen. Het zou echt oneerlijk zijn. Wij mogen niet de dupe worden van het gedrag van anderen.”

Tilburg moet met twee doelpunten verschil winnen van FC Volendam - dan promoveren ze naar de Eredivisie. Jean-Pierre van Dommelen: “Het is erop of eronder. Dan wil je erbij zijn! Ik heb in het verleden vaker naast de pot gekakt.”

Bidden

Stipt om drie uur kwamen vrijdagmiddag de kaartjes online. Vierhonderd plekken waren er. De twee staken traditiegetrouw een kaarsje aan in de Hasseltse Kapel. “Breng ze de overwinning, heilige maagd Maria”, zo baden zij.

Het bidden hielp de twee in elk geval niet aan kaartjes. Onder toeziend oog van de camera van Omroep Brabant kwam slecht nieuws op het scherm. Binnen enkele seconden was er geen kaartje meer te krijgen. “Dit is balen! Dat wordt morgen naar het fan-plein”, besluiten de twee.