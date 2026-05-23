Moerdijkers tegen Statenleden: 'Dorpsgemeenschap verplaats je niet'

Moerdijk is 'een heel hechte dorpsgemeenschap die je niet zomaar verplaatst'. Die boodschap gaven inwoners van het dorp, dat dreigt te verdwijnen om plaats te maken voor industrie, aan leden van de Provinciale Staten. Zo'n dertig inwoners van de gemeente lieten vrijdag van zich horen in het provinciehuis in Den Bosch.

De provincie moet nog een besluit nemen over wat er volgens hen moet gaan gebeuren met Moerdijk. In aanloop naar dat besluit willen Statenleden van Moerdijkers horen wat zij er zelf van denken en wat hun ervaringen en gevoelens zijn. Trots

De trots om Moerdijker te zijn straalt er vanaf bij de gesprekken die gevoerd worden met de Statenleden. "Er is een heel hechte dorpsgemeenschap. Die verplaats je niet", zei een inwoner, waarbij meerdere andere Moerdijkers knikkend instemden. "Er gebeuren veel leuke dingen in het dorp, er is veel levendigheid. Bij ons gebeurt er zoveel meer moois dan in een stad. Iedereen kent elkaar hier", vertelde een andere inwoner bij de bijeenkomst, waar meerdere Statenleden aandachtig luisterden en vragen stellen. Ook inwoners van andere dorpen in de gemeente spraken in. "Moerdijk is eigenlijk het voorbeeld van hoe het moet. Jullie zorgen voor elkaar en zijn er voor elkaar", zei zo'n gemeentegenoot. "Dat is juist hoe we het allemaal zouden moeten willen." Overlast

Rondom Moerdijk is veel bedrijvigheid. Zo werd eind vorig jaar nog het grootste distributiecentrum van de Benelux geopend op een van de industrieterreinen net buiten het dorp.

Meerdere inwoners zeggen dat ze nu last hebben van de drukte op de wegen, met name van sluipverkeer dat door het dorp zelf gaat. Een inwoner die overdag veel thuis is, zegt dat de grens qua geluidoverlast wat hem betreft 'nu echt wel is bereikt'. Een andere inwoner reageert: "Je weet dat als je in Moerdijk komt wonen. Als je geen geluidsoverlast wil, dan moet je er niet wonen." Onzekerheid

De trots op de dorpsgemeenschap in Moerdijk voert de boventoon tijdens de bijeenkomst in het provinciehuis. Maar er is onzekerheid over of die dorpsgemeenschap op deze manier nog kan blijven bestaan, na de bekendmaking van 11 november afgelopen jaar waar de gemeente zei dat het dorp Moerdijk op termijn gaat verdwijnen. Sindsdien zitten inwoners in veel onzekerheid. "Ik kreeg van vrienden te horen: 'moet je weg? Wil je bij mij in de schuur komen wonen?' We lachen erom, maar het is natuurlijk wel serieus", vertelt een inwoner. Stress

Die onzekerheid zorgt voor veel stress bij Moerdijkers. "We horen niks, het is allemaal speculatie", zegt een inwoner. "Het vertrouwen in de overheid is nihil", waarbij opnieuw meerdere andere Moerdijkers knikkend instemmen. Veel insprekers nemen het de gemeente kwalijk dat 'nota bene op de elfde van de elfde' uit het niets bekend werd gemaakt dat het dorp zou moeten verdwijnen. "De gemeente heeft onomkeerbare schade aangericht." Dalende huizenprijzen en vertrekkende dorpsgenoten zijn daarvan het topje van de ijsberg, zo zeggen ze. Eerlijk en duidelijk

Een van de Statenleden vraagt aan de Moerdijkers wat zou helpen om de stress weg te nemen. Daarop reageren verschillende inwoners dat de overheid ‘eerlijk en duidelijk’ moet zijn over wat ze wil met Moerdijk. Mocht Moerdijk kunnen blijven, willen inwoners dat de overheid fors gaat investeren in het dorp. "Zodat er ook weer mensen uit het land naartoe willen verhuizen." Forse investeringen zouden één van de kleine stapjes zijn die volgens de insprekers nodig zijn om het vertrouwen te herstellen. Want dat kan alleen nog in kleine stapjes, zo verzekeren de inwoners de Statenleden vrijdag. De Statenleden gaan er de komende tijd verder over nadenken en praten in juni verder over Moerdijk.

Rol provincie Gedeputeerde Staten komen in juni met een standpunt over wat er volgens hen met het dorp Moerdijk zou moeten gebeuren. Provinciale Staten bespreken dit standpunt op 12 juni en 19 juni. Op die laatste datum moeten Statenleden een oordeel vellen. Ze kunnen dan ook zelf voorstellen doen om het standpunt bij te sturen. Uiteindelijk nemen Gedeputeerde Staten de uitkomst mee naar het overleg met het Rijk, waterschap en gemeente op 29 juni.