Provincie 'kreeg geen signalen' van Rijk over opheffen Moerdijk

De provincie Noord-Brabant wist niet dat het Rijk al in maart 2025 het opheffen van het dorp Moerdijk als de beste optie zag. Gedeputeerde Staten (GS) had geen enkel signaal gekregen waaruit dat bleek, maar vindt dat ook geen probleem, omdat het alleen om een voorkeur ging. 'Voor zover wij weten heeft het Rijk geen bestuurlijk besluit genomen', aldus GS in antwoorden op vragen van PvdA en GroenLinks.

De vragen werden gesteld naar aanleiding van berichtgeving van Omroep Brabant. Uit onderzoek blijkt dat het Rijk zes maanden vóór de gesprekken met dorpsbewoners begonnen, het laten verdwijnen van het dorp al als beste optie zag. Eerder liet de gemeente Moerdijk al weten naar aanleiding van het nieuws in gesprek te willen met het Rijk.

'Onjuiste berichtgeving'

De provincie reageert milder op het nieuws. Al kwam het ook op het provinciehuis als een verrassing: 'De provincie heeft de rijksnotitie waar deze vraag naar verwijst pas via de berichtgeving in de media gezien', aldus GS. Die spreekt van 'ambtelijke verkenningen', en geen officiële besluiten. 'Voor zover wij weten heeft het Rijk geen bestuurlijk besluit genomen', zo staat er te lezen.

Daarnaast wil GS graag wat kwijt over de berichtgeving. 'Opmerking verdient vervolgens dat onjuiste berichtgeving in de media de beeldvorming rond dit ingewikkelde dossier niet ten goede komt', zo staat in de antwoorden op de vragen. Wat er onjuist is aan het nieuws over Moerdijk staat er niet bij.

'Geen druk'

'Heeft u tijdens het Bestuurlijk Overleg van 11 juni of 1 december 2025, expliciet dan wel impliciet, signalen van het Rijk ontvangen dat feitelijk werd uitgegaan van opheffing van Moerdijk als voorkeursoptie?', willen de partijen graag weten. Ook hier reageert de provincie ontkennend op. 'De interne ambtelijke verkenningen van het Rijk zijn geen onderdeel geweest van het bestuurlijke gesprek richting het Bestuurlijk Overleg van 11 juni 2025 en 1 december 2025. Voor zover wij weten heeft het Rijk geen bestuurlijk besluit genomen'. Sinds maart 2025 zijn er tientallen overleggen geweest tussen alle partijen, zo schetst GS in een tijdlijn. GS laat verder weten geen druk te hebben ervaren vanuit het Rijk om tot een bepaalde uitkomst rond de toekomst van Moerdijk te komen.

Mona Keijzer

Nadat de gemeente Moerdijk op 11 november 2025 haar voorkeur uitsprak voor het op termijn opheffen van het dorp, was er de hoop dat het Rijk en de provincie op 1 december zouden volgen. Het liep anders: zowel het Rijk als de provincie wilden uitstel tot juni 2026, tot grote frustratie van de inwoners en bestuurders van het dorp. Uit door Omroep Brabant opgevraagde documenten bleek dat de betrokken ministeries in maart 2025 het opheffen van het dorp al als beste optie zagen. Echter draaide het ministerie van Mona Keijzer kort na de bekendmaking van de gemeente op 11 november alsnog, waardoor het Rijk voor uitstel koos. Bekijk hier alle artikelen over de mogelijke verdwijning van Moerdijk.