Burgemeester Moerdijk voelt zich 'genaaid' en noemt actie PVV 'walgelijk'

Burgemeester Aart-Jan Moerkerke van de gemeente Moerdijk voelt zich 'genaaid' door de provincie en het Rijk, omdat ze het besluit over het mogelijk verdwijnen van het dorp hebben uitgesteld. Hij heeft ook geen goed woord over voor PVV-leider Geert Wilders, die volgens hem 'huilie huilie' in Moerdijk kwam doen.

Dat zei de burgemeester zondagmiddag tijdens de talkshow Spraakvermaak in Terheijden. Hij was daar te gast om te vertellen over het mogelijk verdwijnen van Moerdijk. Als het interview gaat over het moment dat de gemeente die keuze aankondigde, wordt burgemeester Moerkerke fel. De gemeente maakte het besluit bewust in aanloop naar 1 december bekend. Op die datum zouden het Rijk en de provincie namelijk óók hun keuze kenbaar maken. Besluit last minute uitgesteld

Maar die twee partijen kozen ervoor hun besluit tot 1 juni uit te stellen, omdat er volgens hen meer onderzoek nodig is. "Ik kan me voorstellen dat u zich toen redelijk gesandwicht voelde", zegt presentator Walter van de Calseyde daarover. Moerkerke beaamt dat.

"Voelde u zich genaaid door het Rijk en de provincie?", gaat de presentator verder. De burgemeester: "Ja, dat is het woord dat ik zocht. Twee partijen hebben zich niet aan afspraken gehouden. Als ze op 1 juni weer gaan uitstellen, weet ik niet of ik wel verder wil." Hij laat in het midden wat hij daar precies mee bedoelt.

Omroep Brabant volgt het hele jaar de inwoners van Moerdijk in de serie Ondertussen in Moerdijk. Bekijk deze nu via onze gratis streamingdienst Brabant+. Elke maand verschijnt er een nieuwe aflevering.