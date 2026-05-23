Spelersbus Willem II komt aan in Volendam

Vandaag om 15:35 • Aangepast vandaag om 16:01
Spelersbus Willem II is gearriveerd bij het stadion van Volendam (foto: Omroep Brabant).
Met gespannen koppies stappen de spelers van Willem II zaterdagmiddag uit de bus bij aankomst bij het Volendam-stadion. Om half vijf begint daar de finalestrijd voor promotie naar de Eredivisie.

Lody Trepels

De spelers vertrokken vrijdag al richting Volendam om daar in de buurt te overnachten in een hotel. Bij vertrek in Tilburg werden ze uitgezwaaid door tientallen fans.

Willem II start de wedstrijd met twee andere spelers in de basis. Per van Loon en Samuel Bamba stonden woensdagavond nog in de basis, maar beginnen nu op de bank. Uriel van Aalst en Siegert Baartmans krijgen een plek in de basiself.

De spelers moeten trouwens aan de bak in flinke zomerse omstandigheden. Tijdens de wedstrijd is het zo'n 25 graden in Volendam, meldt Weerplaza.

