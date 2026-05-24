The day after: Prettige feestkater in Tilburg na promoveren Willem II

Het was nagelbijten voor de Tilburgse Willem II fans zaterdag, maar de droom kwam uit. Willem II promoveert naar de eredivisie. Wellicht dat na het grote feest van gisteren, de bloeddruk in Tilburg weer een beetje is gezakt en de feestkater het heeft overgenomen. In Volendam hadden de Tilburgers wel een verlenging en penalty’s nodig. Maar dat liep goed af. De club wordt maandag gehuldigd.

Het was een bloedhete zaterdag met veel gespannen koppies in Tilburg. Maar toen de laatste penalty erin werd geschoten, barstte de emoties los. Trainer John Stegeman stond in tranen voor de camera van ESPN. "Ik moest heel erg aan mijn vader denken, die vorig jaar is overleden. Hij was mijn grootste fan. En mijn zoon is vandaag kampioen geworden. Alles valt samen. Mijn zoon was vanochtend op het kerkhof en hij stuurde een foto. 'Opa is bij ons'. Vandaar dat ik emotioneel ben. Ik mis hem heel erg en deze is voor hem." Voetballer Mounir El Allouchi kende roerige weken. De Willem II'er verloor onlangs zijn dochtertje, maar wilde graag meespelen in de play-offs. Tegen FC Volendam stond hij in de basis en nu promoveert hij naar de Eredivisie. "Ik kan wel heel veel dingen gaan roepen, maar dit is echt niet normaal", begint El Allouchi. Hoe hij na die donkere periode de knop heeft om kunnen zetten? "Ik denk er vaak aan. Het is gewoon een hele lastige periode geweest. Je wilt doorgaan. Ik heb een hele sterke familie. Mijn ouders, mijn vrouw...", zegt de Willem II'er als hij voluit wordt toegezongen door de supporters in Volendam.

Thomas Didillon-Hödl is de held van Willem II. De doelman pakte een penalty van FC Volendam en ging zelf bij de beslissende achter de bal staan. De Fransman schoot hem binnen. "Ik schoot tijdens de training al goed”, zei hij tegen ESPN. “Voetbal is gewoon een spelletje. Je ziet dat het team een vechtershard heeft. We hebben zo hard gewerkt. Dit is de promotie van discipline, consistentie en inspanning en elke dag hard werken."

Aanvoerder Justin Hoogma: "Ik denk dat we wel geweldig begonnen. De verlenging was kunst en vliegwerk. Iedereen zat helemaal kapot."

Ook de Tilburgse burgemeester Fleur Gräper was in Volendam. "Eén groot feest natuurlijk. Dit is wat je hoopt als burgemeester dat je in je eerste maanden naar De Heuvel mag", doelde ze op de huldiging van maandag. "We gaan maandag een mooi feestje hebben hopelijk met elkaar. Ik kijk er enorm naar uit om volgend seizoen in de Eredivisie FC Groningen tegen te komen", zegt Gräper tegen Omroep Brabant. Zelf komt ze namelijk uit Groningen.

