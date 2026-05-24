Rijden in Spanje lijkt vervloekt voor Aniek van Alphen, nu sleutelbeenbreuk

Vandaag om 10:39 • Aangepast vandaag om 12:30
Aniek van Alphen (links) in actie met Sanne Cant (foto: OrangePictures).
Wielrenster Aniek van Alphen heeft zaterdag bij een valpartij in de derde etappe van de wielerronde van Burgos een sleutelbeenbreuk en een lichte hersenschudding opgelopen. Dat meldt haar Belgische ploeg Fenix-Premier Tech. 

Peter de Bekker

Rijden in Spanje lijkt wel vervloekt voor de renster uit Hapert. In 2024 ging ze tijdens de Vuelta hard onderuit nadat een bidon van een collega onder het wiel van haar fiets kwam en vorig jaar kwam ze tijdens de derde etappe van diezelfde wedstrijd hard ten val nadat een toeschouwer tegen haar aan viel.

Van Alphen ondergaat deze zondag extra onderzoeken in het ziekenhuis in Herentals. De 27-jarige renster  is vooral bekend als veldrijdster. In februari verzekerde ze zich van de eindzege in de Superprestigereeks.

Mischa Bredewold won zaterdag de derde etappe in de Ronde van Burgos.

