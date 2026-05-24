Handboogschutter Willem Bakker is Europees Kampioen

Handboogschutter Willem Bakker uit Waalre is in het Turkse Antalya Europees kampioen geworden op het olympische onderdeel recurve. De 25-jarige Bakker was in de finale met 6-2 te sterk voor de Italiaan Mauro Nespoli.

Bakker begon op zijn vijftiende met handboogschieten. Hij was bij de junioren al goed voor meerdere medailles op internationale kampioenschappen, maar veroverde bij de senioren nog nooit een medaille op een mondiaal titeltoernooi. Vorig jaar werd hij 57ste op de WK in het Zuid-Koreaanse Gwangju. Zijn ultieme doel is de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles.

Sterk slot

In de finale stond Bakker tegenover de Italiaan Nespoli, die in de halve finales van regerend kampioen Mete Gazoz uit Turkije had gewonnen. Hij wist Bakker tot 2-2 te volgen. De derde en vierde set gingen met 29-28 allebei naar de Nederlander.

Wat is recurve?

Een recurveboog is een klassieke boog, zonder katrollen. Je houdt tijdens het richten de volle trekkracht vast.