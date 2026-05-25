Rico Verhoeven twijfelt over rematch: 'Ik ben de ongekroonde koning'

Rico Verhoeven twijfelt over een rematch tegen Oleksandr Usyk na de nederlaag van zaterdagavond. Dat zei hij maandagavond in de talkshow van Eva Jinek. Volgens Verhoeven is hij na het gevecht in ieder geval 'de ongekroonde koning'.

Boksfans raken sinds zaterdagavond niet uitgepraat over de wedstrijd tussen Verhoeven en Usyk in het Egyptische Gizeh, onder de rook van de piramides. De coach van Verhoeven noemde het daags na het gevecht 'een grote schande' dat de scheidsrechter het gevecht stopte. De voormalig kickbokser uit Halsteren is vooral trots na de wedstrijd tegen Usyk, zo zei hij maandagavond bij Eva Jinek. "Ik stond daar tegenover de allerbeste bokser ter wereld, misschien wel de beste bokser ooit. De hele wereld heeft het gezien. Voor de mensen ben ik de koning, the uncrowned king."

De 39-jarige Oleksandr Usyk uit Oekraïne geldt al jaren als beste bokser van de wereld, terwijl Verhoeven als 's wereld beste kickbokser slechts een halfjaar trainde voor het boksgevecht. Verhoeven begon goed aan zijn wedstrijd, vond hij zelf: "Ik heb uitgevoerd wat we hebben bedacht. Dat ging fantastisch. Ik hoorde 'let’s go, Rico'. Volgens mij gingen we echt heel lekker." Usyk sloeg Verhoeven in de elfde en voorlaatste ronde neer met een rechtse uppercut, waarna de scheidsrechter Verhoeven acht tellen gaf. Verhoeven ging verder, maar de arbiter besloot de wedstrijd te beëindigen. "Dan hoor ik acht hersteltellen te krijgen", zegt Verhoeven maandagavond verontwaardigd. "Deze man begint gewoon te tellen met 4, 5. Vriend, waar is 1, 2 en 3? Als je staat te duizelen, telt elke seconde."

"Zeg gewoon: sorry, je hebt gelijk, dit hadden we anders moeten doen."