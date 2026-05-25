Middenvelder Saibari verkozen tot beste speler van Eredivisie

Ismael Saibari is tijdens de Eredivisie Awards in Utrecht gekroond tot beste speler van het afgelopen seizoen. De 25-jarige middenvelder van PSV kreeg de meeste stemmen van alle achttien aanvoerders. Saibari werd voor de derde keer op rij kampioen met PSV.

Saibari was genomineerd met Tjaronn Chery (NEC), Mika Godts (Ajax), ploeggenoot Joey Veerman (PSV) en Jacob Trenskow (sc Heerenveen). Saibari maakte vijftien doelpunten voor PSV in de Eredivisie.

PSV-trainer Peter Bosz sprak in april al lovend over de voetballer. “Hij heeft iets wat anderen niet hebben. Dat ongelooflijk krachtige in combinatie met het technische."

Hij plakte zelfs nog een prijskaartje op Saibari: 75 miljoen. "Ik heb discussies gehoord van spelers in de Eredivisie die voor 60 miljoen weg moeten. Ismael gaat dan voor nog meer weg, dus je bent voorlopig nog niet weg”, lachte Bosz naar Saibari.

Saibari miste de slotfase van het voetbalseizoen door een blessure. Nu is hij weer terug, net voor het WK. Daar speelt hij voor Marokko. "Ik ben er zeker klaar voor, fysiek en mentaal. Ik kan niet wachten", zei hij daarover.