Oud-burgemeester van Wintelre en Knegsel: 'Kinderporno was mij toegestuurd'

Oud-burgemeester Herman J. (77), die verdacht wordt van het bezit van kinderporno, zegt dat iemand hem die bestanden heeft toegestuurd. De oud-burgemeester van Wintelre en Knegsel verscheen dinsdagochtend voor het eerst op een openbare zitting in de rechtbank in Rotterdam.

J. wordt naast het bezit van kinderporno ook verdacht van ontucht, iets dat hij ontkent. Dit misbruik met een jonge man zou hebben plaatsgevonden tussen 2005 en 2016. In die tijd was J. geen burgemeester meer in Wintelre en Knegsel.

"Ik heb geen enkele herinnering aan welk seksueel contact dan ook", betoogde J. in de rechtbank. "Dus heeft het ook niet plaatsgevonden." Hij noemde de situatie met het slachtoffer 'verdrietig'. Volgens de verdachte heeft hij in de bewuste periode lange gesprekken met hem gevoerd. "Ik fungeerde als praatpaal."

Bij de verdachte zijn geen stoornissen gevonden. "Ook geen pedofiele stoornis", benadrukte J. voor de aanwezige pers.

De politie hield J. aan op 17 februari. De rechter wees het verzoek af om zijn proces in vrijheid te mogen afwachten. Dit vanwege het gevaar van herhaling. Volgens de rechtbank had J. onvoldoende openheid gegeven over zijn 'seksuele beleving en de feiten'. Daarnaast vindt de rechtbank dat nog altijd sprake is van een stevige verdenking. Bovendien zijn er zorgen over chats van J. in het dossier. Die komen waarschijnlijk aan de orde bij de inhoudelijke behandeling. Die vindt 23 juni plaats in Dordrecht.