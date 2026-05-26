Nu al de warmste 26 mei ooit gemeten in Brabant en het wordt nóg warmer

Het was al voorspeld dat het temperatuurrecord voor 26 mei er deze dinsdag aan zou gaan. Rond half twee is dat ook gebeurd: in Eindhoven is 30,2 graden gemeten. Daarmee is dit de warmste 26 mei ooit gemeten in Brabant. Daar blijft het waarschijnlijk niet bij, want in de loop van de dag kan het nóg warmer worden.

Het is uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar, zei meteoroloog Berend van Straaten van Weerplaza eerder al. En dinsdag is al helemaal een uitschieter. “Het wordt de warmste dag in de reeks warme dagen”, gaf de meteoroloog aan. “Het wordt in de hele provincie tropisch. Lokaal tikt de temperatuur zelfs de 33 graden aan.” En daar zijn we dus nu al naar op weg. In Brabant zijn vier officiële meetpunten. En op twee plekken hebben we het dagrecord al te pakken. In Eindhoven dus, maar ook in Woensdrecht. Daar was het rond half twee 29,4 graden.