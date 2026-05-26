Nu al de warmste 26 mei ooit gemeten in Brabant en het wordt nóg warmer
Het was al voorspeld dat het temperatuurrecord voor 26 mei er deze dinsdag aan zou gaan. Rond half twee is dat ook gebeurd: in Eindhoven is 30,2 graden gemeten. Daarmee is dit de warmste 26 mei ooit gemeten in Brabant. Daar blijft het waarschijnlijk niet bij, want in de loop van de dag kan het nóg warmer worden.
Het is uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar, zei meteoroloog Berend van Straaten van Weerplaza eerder al. En dinsdag is al helemaal een uitschieter. “Het wordt de warmste dag in de reeks warme dagen”, gaf de meteoroloog aan. “Het wordt in de hele provincie tropisch. Lokaal tikt de temperatuur zelfs de 33 graden aan.”
En daar zijn we dus nu al naar op weg. In Brabant zijn vier officiële meetpunten. En op twee plekken hebben we het dagrecord al te pakken. In Eindhoven dus, maar ook in Woensdrecht. Daar was het rond half twee 29,4 graden.
Volkel en Gilze-Rijen moeten het record nog pakken. Daar was het rond half twee 29,4 en 29,5 graden. Maar de verwachting is dat het ook daar boven de 30 graden gaat worden. “We gaan ruimschoots over het oude record heen”, zegt Weerplaza.
De officiële landelijke weerrecords worden gemeten in De Bilt. Op 26 mei 2005 werd daar 29,1 graden gemeten. In het Limburgse Arcen was het die dag 30,6 graden. Het zou zomaar kunnen dat Brabant dit record dinsdag van de Limburgers gaat afpakken.
Geen warme nachten
Toch hoeven we voor warme plaknachten nog niet bang te zijn. "Dinsdagavond komt er geleidelijk wat koele lucht het land in", vertelt de meteoroloog. Het koelt 's nachts af naar ongeveer 16 graden.
Woensdag wordt het ook wat minder heet dan dinsdag: we moeten dan rekenen op 25 graden. Nog steeds warm dus, en na woensdag loopt de temperatuur juist weer een beetje op: "Het blijft dagelijks droog, volop zonnig en rond de 27 à 28 graden."