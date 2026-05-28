Dit is waarom de Baronielaan de straat is met de meeste miljoenenhuizen

Aan de Baronielaan in Breda kijk je je ogen uit. Statige panden, hoge plafonds, het Mastbos en het centrum om de hoek. Niet zo gek dus dat deze straat de Brabantse koploper is als het gaat om miljoenenwoningen. Volgens marktonderzoeker Calcasa staan er 190 huizen van een miljoen euro of meer.

"Het is een laan met historie", zegt makelaar Jan-Joost van Dijk van Van der Sande Makelaars. "Ooit gebouwd als boulevard, geïnspireerd op Brussel, voor de welgestelde burgers. Een straat van de stad naar het Mastbos." En eigenlijk is dat nooit echt veranderd. “Je mag best zeggen dat hier mensen met geld wonen." De huizen aan de Baronielaan zijn volgens de makelaar vooral gewild door de ruimte en de ligging. "De meeste panden hebben drie hele bruikbare verdiepingen. Dat maakt ze geschikt voor gezinnen. En je zit hier tussen de stad en het groen in." Met één miljoen ben je er vaak niet, zegt hij. "Veel panden die af zijn, gaan eerder richting 1,4 miljoen, 1,5 miljoen of 1,6 miljoen."

Makelaar Jan-Joost van Dijk

Toch voelt niet iedereen zich rijk in deze miljoenenstraat. Bob woont in een bovenwoning. "Ik heb niet het hele huis", lacht hij. Of zijn woning een miljoen waard is? "Geen flauw idee. Ik ben niet van plan te verhuizen." Dat de panden zoveel waard zijn, verbaast hem niet. "De huizenprijzen zijn enorm gestegen en het zijn monumentale panden."

Ook Coby kijkt er niet van op. Zij kocht zelf nog niet zo lang geleden aan de laan. "Het is een hele fijne straat. Overal dichtbij en prettig wonen." Ze kent de Baronielaan al langer: als student woonde ze er ook. "Toen was het ook al hoog in de prijs. Maar niet een miljoen natuurlijk." Marten Booisma woont al tientallen jaren aan de Baronielaan en denkt niet aan verkopen. Ook niet voor een miljoen. "Nee hoor. Het is een fijne straat, met leuke buren, een mooie omgeving, dicht bij het Mastbos en dicht bij het centrum."

Baronielaan in Breda

Karoly woont zelf niet in de straat, maar zijn dochter wel. Hij ziet hoe nieuwe bewoners vaak meteen beginnen met verbouwen. "Dan staat er een container voor de deur en die wordt elke twee of drie weken gewisseld. Dat duurt soms een half jaar." Een huis verderop werd volgens hem voor twee miljoen verkocht. "En dan moet er nog van alles aan gebeuren." Dat is precies wat de Baronielaan volgens makelaar Jan-Joost van Dijk typeert. Wie hier koopt, koopt niet alleen stenen, maar ook status en locatie. "Hoe gewilder het is, hoe sneller iemand toehapt." Vaak wordt de vraagprijs gehaald, soms zelfs meer. Maar zelfs aan een miljoenenlaan is niet alles goud wat er blinkt. Karoly ergert zich aan het verkeer. "Je mag hier dertig rijden, maar iedereen rijdt hier te hard. Dat is echt een minpuntje." Ook de vele verbouwingscontainers nemen parkeerplekken in.