Dakloze arbeidsmigranten kunnen straks op meer plekken in Brabant terecht

Het aantal steden met opvang voor dakloze arbeidsmigranten wordt flink uitgebreid. Ook in Brabant komen er nieuwe plekken bij. Naast Eindhoven, waar al zo’n opvang is, sluiten nu ook Tilburg, Bergen op Zoom en Den Bosch/Oss aan.

De opvang is bedoeld voor arbeidsmigranten die naar Nederland kwamen om te werken, bijvoorbeeld in de vleesverwerking, landbouw of logistiek, maar na het verlies van hun baan op straat zijn beland. Zonder hulp slapen zij soms in tentjes, auto’s of in de buurt van stations.

Dat bevestigt een woordvoerder van minister Hans Vijlbrief na berichtgeving van RTL Nieuws . In totaal groeit het aantal steden met opvang van zes naar veertien. Daarmee wordt ook het aantal opvangplekken verdubbeld.

In Brabant was Eindhoven al onderdeel van de proef. Daar komen nu dus Tilburg, Bergen op Zoom en Den Bosch/Oss bij. Daarmee krijgt Brabant straks op vier plekken opvang voor dakloze arbeidsmigranten.

De opvang is ook om te helpen naar nieuw werk

In de opvang krijgen arbeidsmigranten niet alleen een slaapplek. Ze worden ook geholpen met het vinden van nieuw werk. Als dat niet lukt of niet wenselijk is, kunnen ze hulp krijgen bij terugkeer naar hun land van herkomst.

Voor deze groep is gewone daklozenopvang vaak geen optie. Dat komt bijvoorbeeld doordat arbeidsmigranten nog maar kort in Nederland zijn, niet lang genoeg hebben gewerkt of geen recht hebben op bepaalde vormen van hulp. Ook hebben ze vaak geen familie of sociaal netwerk waarop ze kunnen terugvallen.

Proef sinds 2023

De opvanglocaties worden betaald door gemeenten en de ministeries van Sociale Zaken en Volksgezondheid. Mogelijk sluiten later nog meer steden aan.

De proef met de opvanglocaties loopt sinds 2023 en wordt uitgevoerd samen met het Leger des Heils en stichting Barka. Volgens het ministerie vindt gemiddeld 62 procent van de opgevangen arbeidsmigranten nieuw werk of wordt geholpen bij terugkeer naar het land van herkomst.