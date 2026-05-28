Kledingcontainers massaal leeggeroofd in Helmond: 'Asociaal gedrag'

In ruim een jaar tijd is er meer dan honderd keer ingebroken in textielcontainers in Helmond. Met grof geweld worden de sloten van de containers vernield, vervolgens wordt de waardevolle kleding eruit gevist en blijft de 'slechte' kleding achter. Deze puinhoop nodigt vervolgens weer uit om meer afval op de grote hoop te dumpen. De gemeente is er helemaal klaar mee en grijpt in.

Op foto's in de Facebookgroep 'Afvaldumping Helmond' zijn stapels kleding rondom de containers te zien. Na een inbraak wordt er bovendien niet alleen textiel, maar ook ander afval gedumpt. Volgens de gemeente nodigt die grote hoop uit om onder meer restafval, etensresten, hout en plastic erbij te gooien.

Op 34 plekken, verdeeld over de stad, staan één of meer textielcontainers. "Bij meer dan de helft van de locaties zijn de containers weleens opengebroken", laat de gemeente aan Omroep Brabant weten. Dat komt neer op meer dan honderd inbraken in ruim een jaar tijd.

Frustratie

Veel Helmonders ergeren zich aan de puinhoop bij de containers en delen hun frustratie op Facebook. "Heb er geen woorden voor", schrijft Desiree. "Helmond wordt een grote rotzooi", vreest Jos. "Het loopt echt de spuigaten uit met die teringzooi. Zulke figuren moeten ze betrappen en een boete van 500 euro geven", vindt Meryan.

Aan de Azalealaan en op de Dijksestraat in Helmond was de overlast zelfs zo groot dat de containers zijn weggehaald. Op de Dijksestraat gebeurde dat vorige week nog. "We vinden het weghalen van containers geen fijne oplossing, want hiermee worden inwoners gedupeerd. Tegelijk was de overlast zo groot dat we ons genoodzaakt zagen om ze toch te verwijderen", zegt de gemeente. "We vinden het openbreken van textielcontainers onacceptabel en asociaal gedrag. Textielcontainers zijn bedoeld om kleding op een nette manier in te zamelen.”

Oplossing

Ook Blink, de organisatie die de textielverwerking beheert, herkent de problemen. "Zij delen onze zorgen en we werken samen aan maatregelen om vernielingen en overlast tegen te gaan en voldoende inzamelpunten in de stad beschikbaar te houden", zegt de gemeente. Ze verwijst inwoners naar de Afval App, waarin te zien is welke containers nog beschikbaar zijn.

Om de problemen de kop in te drukken, werkt de gemeente aan meerdere oplossingen: enkele voor de korte termijn en andere voor de langere termijn. Wat voor oplossingen dat precies zijn, laat de gemeente niet weten. Het plaatsen van camera’s lijkt vooralsnog niet op de planning te staan.

Ook andere gemeentes

Helmond niet de enige gemeente waar afval wordt gedumpt naast containers. Zo dreigde de gemeente Reusel-De Mierden eerder deze maand ook met het weghalen van textielcontainers als deze opengebroken blijven worden. Ook in Veghel, Oss, Boxtel, Tilburg en Den Bosch werd eerder afval gedumpt naast containers.