Afvaldumpers zijn niet te stoppen: gemeente haalt kledingcontainers weg

1/2 Er wordt contant van alles gedumpt bij de containers in Veghel (foto: Gemeente Meierijstad).

Bij winkelcentrum de Boekt in Veghel worden twee kledingcontainers weggehaald door de gemeente Meierijstad. Al jaren wordt er rond de containers heel veel afval gedumpt. Van bankstellen tot enorme pandaknuffels. Wat de gemeente ook doet om het te voorkomen. Mensen blijven afval dumpen. En dus worden de containers nu weggehaald.

Frans loopt over het plein bij de kledingcontainers. Zodra je begint over die plek weet hij meteen waar je het over hebt. “Ja, hier wordt altijd gedumpt. Echt van alles. Ik heb er bankstellen gezien en oude kasten. Alle ouwe troep vind je hier.”

Dat is ook altijd Sengul opgevallen. “Het is echt een puinhoop”, zegt ze. "Er staan buggy’s of er ligt kleding. Ze blijven maar dumpen hier.”

Het probleem is er al jaren en de gemeente probeert er al jaren iets aan te doen. Zo is er onder meer een extra lamp bij de kledingcontainers gezet en wordt het gedumpte afval zo snel mogelijk opgeruimd. Ook zijn er waarschuwingen en boetes uitgedeeld.

Maar niks helpt. "Ondanks alles wat we gedaan hebben om het aantal afvaldumpingen tegen te gaan blijft het alleen maar toenemen”, zegt wethouder Jan Burgsteden van de gemeente Meierijstad.

Het gebeurt op elk moment van de week op elk tijdstip. Constant controleren kan de gemeente niet, laat ze in een verklaring weten. En dus is maar besloten de kledingcontainers weg te halen. Dat gaat ergens de komende tijd gebeuren. Daarna komen er planten op de plek van de containers te staan.

