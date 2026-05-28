Nog vijf boerenorganisaties naar rechter om stallenbeleid tegen te houden

Stichting Stikstofclaim, Agractie, de vakbonden voor melkveehouders en pluimveehouders en de Dutch Dairyman Board stappen naar de rechter om het Brabantse stallenbeleid buiten werking te stellen. Volgens de organisaties is het beleid van de provincie juridisch wankel en wordt er daarom te veel van boeren gevraagd.

Eerder stapte de ZLTO al naar de rechter om het stalbeleid. Vóór 1 juli dit jaar moeten boeren met een verouderde stal in het kader van dit beleid aan de provincie laten weten hoe ze hun bedrijf gaan verduurzamen. Juridische twijfels

Juridische twijfels zijn er al sinds de provincie eind vorig jaar aankondigde dat veehouders alleen nog maar een melding hoeven te maken van hun verduurzamingsplannen. Boeren hebben voor deze plannen geen vergunning meer nodig en mogen maatregelen uit een 'menukaart' kiezen om hun stikstofuitstoot fors te verminderen.

Juridische zekerheid dat ook een rechter duurzame inspanningen van boeren voldoende vindt, kan de provincie boeren niet voor honderd procent geven. "Pas als een rechter zich erover heeft gebogen, kunnen we die zekerheid geven", zei de verantwoordelijk gedeputeerde daar eerder over. Wel zegt de provincie vertrouwen te hebben in haar beleid. Systemen die niet werken

De vijf organisaties hebben dat vertrouwen niet. Ze vrezen dat boeren straks fors moeten investeren in stalsystemen die op papier wel voor minder stikstof zorgen, maar in praktijk een stuk minder goed werken. Dat zou niet de eerste keer zijn: de afgelopen jaren gingen talloze vergunningen van veehouders door de shredder omdat ze de werking van hun systemen niet hard genoeg konden maken bij de rechter. Daarnaast blijft onzeker of het melden van stikstofmaatregelen juridisch overeind zal blijven. 'Een zoveelste proefballon van de provincie', noemen de boerenorganisaties het beleid. Tegelijkertijd zal deze rechtszaak en een soortgelijk kort geding van de ZLTO mogelijk juist meer duidelijkheid geven over de rechtszekerheid van het Brabantse stallenbeleid. Hoe en wat zal binnenkort moeten blijken, als de rechter uitspraak doet. Wanneer dat is, is nog niet bekend.