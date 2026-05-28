Van kwispelend welkom tot boze reacties: mee met hondencontroleur Frans

Als hondenbelastingcontroleur gaat Frans van deur tot deur. Geen hondenbaan, zegt hij terwijl hij een ronde maakt in Helmond: "Mensen denken vaak dat dit een heel vervelende baan is, maar ik vind het leuk."

We zijn een dag op pad met Frans (66), die nu al drie jaar hondenbelastingcontroleur is. Hij werkt voor de firma Legitien, die in meerdere steden de controles namens de gemeente uitvoert. Deze donderdagochtend is Frans op pad in de wijk Dierdonk in zijn eigen stad Helmond. Frans is gepensioneerd financieel controller en wilde toch iets blijven doen. Toen hij een oproep zag in het wijkblaadje, besloot hij te reageren. Nu voert hij 15 uur per week controles uit. Hij heeft leuke gesprekjes met mensen terwijl hij van deur tot deur gaat met telkens dezelfde vraag: heeft u misschien een hondje in het bezit? Frans vraagt het op een vriendelijke manier en dat is volgens hem het geheim: "Het gaat om welke toon je aanslaat."

"Dat u zoiets laags doet. Het woord NSB'er valt wel eens."

Deze ochtend valt er geen onvertogen woord. Toch is dat soms wel anders. 'Dat u zoiets laags doet', is hem wel eens toegebeten. Begin dit jaar werd duidelijk dat steeds minder gemeenten hondenbelasting innen. Verwijten hierover hoort Frans niet, het woord NSB’er valt wel eens. "Dat is niet leuk", zegt hij. "Maar ik probeer dan rustig te blijven." De meeste vervelende reacties krijgt hij in de wat duurdere wijken. "Dat zou je niet verwachten hè, maar in een volkswijk in het centrum zijn mensen vaak veel aardiger."

Laatst kwam Frans bij een man die vond dat hij geen hondenbelasting hoefde te betalen, omdat zijn hondje nooit buiten kwam. "En trouwens, de gemeente geeft veel te veel geld uit aan Helmond Sport, daar betaal ik niet aan mee", kreeg hij nog te horen. Toch kreeg de man een brief van Frans met informatie over hoe hij de hond moet aangeven. In de app op zijn telefoon noteerde Frans dat er een hond aanwezig is op het adres. Als de man niet betaalt, krijgt hij een nacontrole.

"Ik ga niet het hele huis doorzoeken. Ik ga ervan uit dat mensen eerlijk zijn als ze zeggen dat ze geen hond hebben. Maar soms is het overduidelijk. Dan hoor ik de hond of zie ik hondenriemen." Ook als mensen niet thuis zijn, let hij op dit soort aanwijzingen. En als hij een hond vermoedt, krijgen de bewoners een brief in de bus waarin staat dat de gemeente denkt dat ze een hond hebben en dat ze die moeten aanmelden. Mieke van Grunsven kan Frans geruststellen: "Wij hebben geen hond meer. We hebben hem tien jaar geleden moeten laten inslapen. Mijn man en ik zijn te krakkemikkig en kunnen geen honden meer uitlaten, dus we hebben geen nieuwe meer genomen", zegt ze met spijt in haar stem. Ze is helemaal niet tegen de hondenbelasting. "Maar er zou ook een kattenbelasting moeten komen", vindt ze. Dat is een geluid dat Frans wel vaker hoort.

"Soms worden mensen rood van oor tot oor."