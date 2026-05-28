Minister gaat in beroep tegen uitspraak over vergunning Eindhoven Airport

Minister Jaimi van Essen van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) legt zich niet neer bij een recente stikstofuitspraak van de rechter over Eindhoven Airport. De minister gaat in hoger beroep en wil zo "verdere juridische helderheid" over de stikstofcrisis krijgen, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Ook wil hij de luchthaven een uitstootplafond opleggen.

In 2020 vroegen Eindhoven Airport en Rotterdam Airport een nieuwe natuurvergunning aan. De verlenging van de oude vergunning liet lange tijd op zich wachten, zonder toezegging van de minister. Omdat het zo lang duurde, vroegen natuurorganisaties de minister om in te grijpen. Die weigerde en zei in 2024 zelfs dat een nieuwe vergunning helemaal niet nodig was. Een rechtszaak volgde en de minister moest alsnog ingrijpen.

In april besloot de rechter dat Eindhoven Airport, ondanks een eerder besluit van de minister, tóch een natuurvergunning nodig heeft. De toenmalige minister had niet mogen besluiten dat er geen vergunning nodig was voor de luchthaven. Ook moest er opnieuw bekeken worden of de overheid moet ingrijpen bij de luchthaven.

Tijdelijk uitstootplafond

Maar het huidige kabinet gaat dus tegen die uitspraak in hoger beroep. De minister moet nu opnieuw een beslissing nemen over de handhavingsverzoeken, waarin hij een betere afweging van belangen maakt.

Van Essen is in ieder geval van plan om Eindhoven Aiport en Rotterdam Aiport voor 2026 en 2027 een uitstootplafond op te leggen. Dit zou in ieder geval moeten gelden tot er een uitspraak is in het hoger beroep.

Zo'n uitstootplafond werd overigens in de vorige uitspraak door de rechter onderuitgehaald: de minister was helemaal niet bevoegd om dat op te leggen. Van Essen denkt dat nu wel te kunnen: "Het is mogelijk om enerzijds te handhaven en anderzijds in beroep te gaan, omdat de handhaving alleen ziet op de voorlopige situatie die in de tussentijd geldt."

Verder gaat de minister in gesprek met de luchthavens over manieren om de uitstoot verder terug te dringen. Afspraken hierover wil hij vastleggen. Binnen acht weken moet de minister besluiten of hij gaat ingrijpen bij de luchthavens.

In januari liet Eindhoven Airport al weten alsnog een nieuwe natuurvergunning aan te vragen, ondanks dat het volgens de minister eerder niet nodig bleek. Volgens het vliegveld was een nieuwe aanvraag toch van toepassing vanwege de hogere uitstoot van stikstof door vliegtuigen.