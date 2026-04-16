Tóch natuurvergunning nodig voor Eindhoven Airport oordeelt rechter

De luchthaven in Eindhoven heeft, ondanks een eerder besluit van de minister, tóch een natuurvergunning nodig. Dat stelt de rechtbank in Arnhem donderdag. De toenmalige minister had niet mogen besluiten dat er geen vergunning nodig was voor de luchthaven. Ook moet er opnieuw bekeken worden of de overheid moet ingrijpen bij de luchthaven.

De minister besloot daar niet op in te gaan , omdat ze niet wilde ingrijpen. In 2024 besloot ze zelfs dat voor de exploitatie van de twee vliegvelden helemaal geen nieuwe vergunning nodig zou zijn.

Ingrijpen Omdat de verlenging destijds uitbleef en de natuurvergunning voor zowel Eindhoven Airport als de luchthaven in Rotterdam nog niet was verstrekt, vroegen verschillende natuurorganisaties om handhaving. Zij vroegen om in te grijpen en het vliegen aan banden te leggen zolang er nog geen nieuwe vergunning was.

In 2020 vroegen zowel Eindhoven Airport als Rotterdam Airport een nieuwe natuurvergunning aan bij toenmalig minister Christianne van der Wal (VVD). De verlenging van de oude vergunning liet echter lange tijd op zich wachten, zonder toezegging van de minister.

Voorschriften

Wel kregen de vliegvelden een aantal voorschriften opgelegd van de minister waaraan ze zich moesten houden. In die voorschriften werd onder andere een bovengrens gesteld aan de hoeveelheid stikstof die uitgestoten mocht worden op Eindhoven Airport.

Maar de rechter oordeelt dat de redenering van de minister, dat de twee vliegvelden geen vergunning nodig hebben, niet klopt. Het verlengen van een eerdere vergunning kan, mits het om "één-en-hetzelfde project gaat", maar volgens de rechtbank is dat niet het geval. Door de groei van de luchtvaart en de uitbreidingen op de luchthavens wordt niet aan die eis voldaan.

Nieuwe toetsen en onderzoeken

Als de huidige staatssecretaris Silvio Erkens (Landbouw, VVD) tóch vergunningen verleent, moeten er nieuwe onderzoeken en toetsen worden uitgevoerd én moet hij met een verklaring komen dat de stikstofruimte die de luchthavens krijgen, niet nodig is voor het herstel van de natuur.

Daarnaast gooit de rechter de voorschriften die eerder werden opgesteld door de minister in de prullenbak. Het oordeel van de rechter is dat de minister helemaal niet bevoegd was om die voorschriften op te stellen. Verder moet de staatssecretaris ook opnieuw kijken of er ingegrepen moet worden bij Eindhoven Airport.

De minister heeft dat destijds onvoldoende gedaan, zo vindt de rechtbank. Binnen acht weken moet er een nieuw besluit komen over het handhavingsverzoek dat was ingediend door de natuurorganisaties.

Het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) wil donderdagmiddag nog niet reageren op de uitspraak. "We zijn de uitspraak nu aan het bestuderen."



Vergunning

In januari liet Eindhoven Airport al weten alsnog een nieuwe natuurvergunning aan te vragen, ondanks dat het volgens de minister eerder niet nodig bleek. Volgens het vliegveld was een nieuwe aanvraag toch van toepassing vanwege de hogere uitstoot van stikstof door vliegtuigen.



