Jongen (17) uit Sint-Oedenrode langer vast na steekpartij in Den Bosch

De 17-jarige jongen uit Sint-Oedenrode die is opgepakt na een steekpartij in Den Bosch op 9 mei, blijft een maand langer vastzitten. Dit laat een woordvoerder van de rechtbank vrijdagochtend weten.

Eerder was door de rechter-commissaris al besloten dat de jongen twee weken langer vast zou zitten . De raadkamer heeft die termijn op 19 mei met dertig dagen verlengd.

Drie gewonden

Bij de steekpartij op de Orthenstraat begin deze maand raakte drie jongens (15, 16 en 17) gewond. Een woordwisseling tussen een groep jonge mannen zou daar uit de hand zijn gelopen, waarop een van hen een mes zou hebben gepakt.

De slachtoffers zouden steekwonden hebben opgelopen aan hun armen, benen en buik. Volgens een woordvoerder van de politie waren zij wel buiten levensgevaar.

Verdachte vluchtte

De verdachte vluchtte na de steekpartij en liet de slachtoffers achter. Agenten konden de jongen uit Sint-Oedenrode later op de avond aanhouden op de Vlijmenseweg in Den Bosch.