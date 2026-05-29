Uitverkocht slotconcert voor Lenny Kuhr, daarna vertrekt ze naar Israël

Zangeres Lenny Kuhr neemt dit weekend afscheid van haar Nederlandse publiek. Komende zondag staat ze voor de allerlaatste keer op het podium, met een uitverkocht concert in het Schiller Theater in Utrecht. Daarna vertrekt de 76-jarige zangeres uit Eindhoven samen met haar man Rob Frank naar Israël, waar haar kinderen en kleinkinderen wonen.

Kuhr en haar man besloten te vertrekken vanwege de spanningen die zij ervaren in Nederland. De zangeres kreeg de afgelopen tijd te maken met bedreigingen, vooral via e-mail. Ook werd haar concert verstoord door pro-Palestijnse activisten. Tegelijkertijd benadrukt ze dat haar publiek haar nog altijd veel steun en warmte geeft. "Het voelt als een warm bad, iedere keer weer. Maar je merkt dat de tegenstellingen steeds scherper worden", schrijft RTV Utrecht. Verhuizing Israël

De keuze voor Israël noemde ze al eerder 'logisch'. Ze wil graag dichter bij haar kinderen wonen en voelt zich er 'heel erg welkom'. Ze hoopt daar samen met haar man in goede gezondheid te kunnen genieten van de laatste jaren van het leven. Kuhr stopt ook met optreden vanwege de gezondheid van Frank, die haar manager is en begin dit jaar aangaf niet langer mee te kunnen naar optredens.

Sprong in het diepe

Over haar toekomst in Israël tast Kuhr zelf nog in het duister. "Het is een sprong in het diepe. Ik weet gewoon echt niet hoe het zal gaan." Ze verwacht wel muziek te blijven maken, al is nog onduidelijk in welke vorm. "Het zou kunnen dat ik daar wat liedjes op ga nemen." De zangeres laat een lange carrière in Nederland achter. Sinds haar zeventiende is ze actief als artiest en bouwde ze een omvangrijk repertoire op. In 1969 won ze het Eurovisiesongfestival met het lied De Troubadour. Allerlaatste concert

Vrijdag staat ze nog in Dordrecht en zondag voor de laatste keer in Utrecht. Vanwege de grote vraag werden de afgelopen tijd extra optredens ingepland, en ook die verkochten snel uit. Dat maakt deze laatste weken volgens de zangeres intens en emotioneel. "Na de voorstellingen nemen mensen uitgebreid afscheid. Er staan lange rijen, dus dat duurt vaak ook lang. Dat is mooi, maar het doet me ook zeer." Kuhr noemt haar afscheid "eigenlijk een soort stervensproces."

