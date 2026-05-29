Waterleiding blijft maar knappen: Lieshout zit nog steeds zonder water

In Lieshout wordt dankbaar gebruik gemaakt van de ingeslagen noodpakketten. Daar is sinds donderdag in verschillende straten geen water meer, nadat er een leiding is gesprongen. Een dag later hebben veel woningen tegen de verwachting in nog steeds geen water. Brabant Water gaat voor drinkwaterpunten zorgen.

Brabant Water dacht aanvankelijk de schade binnen een paar uur hersteld te hebben maar dat viel tegen. Volgens omwonende Lise gaat het om oude leidingen met meerdere zwakke plekken. "Als de ene plek hersteld is, knapt er door de druk verderop opnieuw een leiding." Hele leiding vervangen

Een woordvoerder van Brabant Water bevestigt deze lezing. "Eigenlijk moet de hele leiding vervangen worden. Dat kan pas maandag. Tot die tijd repareren we de lekkages en hopen we vandaag nog een werkend watersysteem te hebben. Bewoners kunnen dan wel douchen en de wc doortrekken, maar wie drinkwater wil moet het uit voorzorg eerst drie minuten koken." Vrijdag komen er twee waterpunten waar omwonenden vijf literflessen water kunnen krijgen. Het gaat om Bosrand 15 en Het Hof 2. Op die adressen staan dan pallets met grote kannen water klaar.

Improviseren

De ellende kondigde zich al woensdagavond aan toen verschillende bewoners klaagden over een lage waterdruk. Donderdagochtend kwam daar helemaal geen water meer uit de kraan net als bij 750 woningen in Gerwen. Op vrijdag staan de getroffen woningen in straten tussen Lieshout en Gerwen. Dit is onder meer de Fazantlaan, Deense Hoek, Bosrand en Heicamp. Lise weet zich aardig te redden ondanks dat ze flink moet improviseren. "Ik heb paarden dus die krijgen heel chic water uit flessen. Ondertussen lopen hier werklieden rond vanwege een verbouwing, daar staan ook wat extra flessen voor klaar. En nee de plaatselijke supermarkt heeft nog geen tekort aan flessen water. Mocht het wel zo zijn dan rijd ik wel naar een dorp verderop." Water uit de vijver

Ernie Hiemstra vindt het maar behelpen zo zonder water. "Maar we zijn niet voor een gat te vangen. De wc spoelen we door met water uit de vijver. We checken of daar geen vissen tussen zitten, we kunnen niet voorkomen dat er wat kroos de toiletpot in verdwijnt. Voor Ernie is ondertussen het leed wat verzacht door een noodomleiding van de watertoevoer. Dit water mag alleen niet gedronken worden. "Maar douchen kan gewoon en dat is wel fijn met dit warme weer." Verwend

Ad Biermans vindt het ook allemaal lastig maar ook hij is inventief. "Ik douche bij de sportschool. Overigens maakt deze situatie ons wel bewust van hoe vanzelfsprekend we het vinden dat er altijd en overal water is. We zijn verwend. Lang leve het noodpakket."