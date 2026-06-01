Bart heeft last van stemmen in zijn hoofd: ‘Ik ben niet gek of gevaarlijk’

Bart de Ruijter (54) uit Den Bosch hoort dagelijks stemmen in zijn hoofd, stemmen die hem vroeger zelfs opdrachten gaven. Al 35 jaar leeft hij met psychoses, met hem tienduizend andere Brabanders. Deze week is het de Week van de Mentale Gezondheid, het moment voor Bart om taboes te doorbreken: “Ik ben niet gevaarlijk of gek.”

Er zijn in Brabant zo’n tienduizend mensen met een psychotische kwetsbaarheid, weet Paul Höppener, psychiater bij Reinier van Arkel. “Die ontstaan onder andere door stress, alcohol- en drugsgebruik.” Vrienden keren zich af

Bart de Ruijter is 19 als hij zijn eerste psychose krijgt. “Ik studeerde in Den Haag en ging voor het eerst uit huis. Ik kreeg te maken met jaarclubs en een ontgroening. Dat was een heel stressvolle periode.” Die eerste psychose duurt een aantal dagen. “Je weet niet wat er gebeurt.” Bart herstelt een aantal weken bij zijn ouders en gaat dan weer terug studeren. Later trekken vrienden aan de bel. “Ik toonde verward en vreemd gedrag. Ik dacht onder andere dat berichten op radio en televisie voor mij bestemd waren.” Bart zie overal een boodschap in. Vrienden keren zich van hem af en zo raakt Bart sociaal geïsoleerd. “Je bent al psychisch aan het lijden en je wordt daar ook nog eens op afgerekend door je vriendenkring.” Stemmen geven opdrachten

Als Bart 35 is, krijgt hij een psychose die een maand lang duurt. Voor het eerst hoort hij dan ook stemmen in zijn hoofd. Stemmen die tot op de dag van vandaag niet weg zijn. Vroeger gaven ze hem zelfs opdrachten. “Je moet sterker zijn dan de stemmen”, vertelt Bart. “Die stemmen heb de totale beschikking over je geheugen, ze communiceren met je geheugen.”