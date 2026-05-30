Bokssensatie Gradus Kraus weer vader geworden: 'Ons wondertje geboren'

Gisteren om 22:55 • Aangepast gisteren om 23:33
Gradus Kraus opnieuw vader geworden (foto: Instagram/Leon Voskamp).
Gradus Kraus (24) uit Oss is zaterdag weer vader geworden. Gradus en zijn vrouw Donna verwelkomen zoontje Albert Kraus, vernoemd naar zijn opa. "Ons wondertje geboren", schrijft de bokser op sociale media. 

Romee van der Heijden

De geboorteborden met de naam Albert zijn al gemaakt voor de pasgeboren zoon van Gradus en zijn vrouw, zo deelt hij in een bericht op Instagram. Met 3,5 kilo en 48 centimeter is de kleine Kraus zaterdagochtend ter wereld gekomen.

De bokser heeft al een vierjarige dochter Giana. Vader en dochter doen weleens een dansje samen bij de opkomst voor een wedstrijd. Beelden daarvan gingen eerder viraal. 

De vader van Gradus, Albert, is ook de trainer van bokssensatie Gradus Kraus. Hij is voormalig wereldkampioen kickboksen. 

Kraus is bezig aan een opmars in de bokswereld en pakte in november vorig jaar, ook in Rotterdam, de Europese titel bij de internationale boksbond IBF.

