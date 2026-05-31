Mo Bicep wil in gesprek met burgemeester Depla over verboden activiteit

Mo Bicep wil met burgemeester Paul Depla van Breda om tafel om te praten over zijn activiteit die zondag werd verboden door de gemeente. De influencer wilde gratis voedingssupplementen weggeven, maar de burgemeester vreesde dat er door zijn grote bereik op social media veel mensen op af zouden komen. Om te voorkomen dat het toch door zou gaan legde Depla hem een last onder dwangsom op. "Ik heb daar begrip voor, maar aan alles was gedacht", zegt Lemhadi zondag tegen Omroep Brabant.

Mo Bicep is met meer dan één miljoen volgers een van de bekendste influencers uit onze provincie. Hij verkoopt voedingssupplementen en deelt online zijn luxe levensstijl met snelle auto’s, dure horloges en vakanties in het buitenland.

De ondernemer uit Breda kondigde afgelopen week een grote activiteit aan waarbij hij artikelen gratis weg wilde geven van zijn bedrijf MBNutrition. Er stonden een dj, een foodtruck, challenges en een boksbal op het programma en hij wilde een podium plaatsen.

De plannen werden verboden door de gemeente Breda. Als de influencer zijn activiteit zou laten doorgaan, riskeerde hij een boete van 10.000 euro. De burgemeester vreesde dat zijn evenement veel bezoekers zou trekken, omdat hij een groot online bereik heeft en gratis spullen wilde weggeven. Normaliter moet er dan een vergunning worden aangevraagd, zodat de gemeente de risico's kan inschatten. Dat had de influencer niet gedaan.