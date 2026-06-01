Man (35) verdacht van dood jeugdtrainer kreeg al eerder tbs opgelegd

De man (35) uit Oss die ervan verdacht wordt betrokken te zijn bij de dood van de 47-jarige jeugdtrainer uit Berghem heeft eerder tbs opgelegd gekregen. Dit omdat hij vanwege stemmen in zijn hoofd iemand neer probeerde te steken op het station in Ede op 1 augustus 2023. De verdachte wordt dinsdag voorgeleid.

Het slachtoffer werd vrijdag aan het begin van de middag door voorbijgangers gevonden in een sloot in een buitengebied tussen Berghem en Herpen. Hij is zeer waarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. Het onderzoek naar wat het slachtoffer precies is overkomen en onder welke omstandigheden dat gebeurde gaat door, zegt het Openbaar Ministerie. Onder strikte voorwaarden op vrije voeten

De 35-jarige verdachte uit Oss kreeg op 11 juli 2024 tbs met voorwaarden opgelegd. Bij tbs met voorwaarden wordt een dader niet opgenomen in een tbs-kliniek, maar verblijft hij onder strikte voorwaarden op vrije voeten. Die maatregel gold nu nog steeds. De Rechtbank Gelderland legde die straf op naar aanleiding van een ernstige bedreiging op 1 augustus 2023 in Ede. Daar bedreigde hij op het station iemand met een mes. De verdachte rende schreeuwend op iemand af en riep: “Wil jij een probleem?” Hij pakte een groot vleesmes uit zijn tas en maakte snijdende bewegingen over de buik van het slachtoffer, zonder verwondingen te maken.