Man (35) verdacht van dood jeugdtrainer kreeg al eerder tbs opgelegd
De man (35) uit Oss die ervan verdacht wordt betrokken te zijn bij de dood van de 47-jarige jeugdtrainer uit Berghem heeft eerder tbs opgelegd gekregen. Dit omdat hij vanwege stemmen in zijn hoofd iemand neer probeerde te steken op het station in Ede op 1 augustus 2023. De verdachte wordt dinsdag voorgeleid.
Het slachtoffer werd vrijdag aan het begin van de middag door voorbijgangers gevonden in een sloot in een buitengebied tussen Berghem en Herpen. Hij is zeer waarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. Het onderzoek naar wat het slachtoffer precies is overkomen en onder welke omstandigheden dat gebeurde gaat door, zegt het Openbaar Ministerie.
Onder strikte voorwaarden op vrije voeten
De 35-jarige verdachte uit Oss kreeg op 11 juli 2024 tbs met voorwaarden opgelegd. Bij tbs met voorwaarden wordt een dader niet opgenomen in een tbs-kliniek, maar verblijft hij onder strikte voorwaarden op vrije voeten. Die maatregel gold nu nog steeds. De Rechtbank Gelderland legde die straf op naar aanleiding van een ernstige bedreiging op 1 augustus 2023 in Ede.
Daar bedreigde hij op het station iemand met een mes. De verdachte rende schreeuwend op iemand af en riep: “Wil jij een probleem?” Hij pakte een groot vleesmes uit zijn tas en maakte snijdende bewegingen over de buik van het slachtoffer, zonder verwondingen te maken.
Bij zijn aanhouding schold hij diverse agenten uit. De man werd door de rechtbank volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard en kreeg de tbs-maatregel opgelegd.
Schizofrenie
Volgens psychiaters lijdt de man aan schizofrenie en hoorde hij bij de bedreiging met een mes in Ede stemmen in zijn hoofd. 'Door hallucinaties lukt het verdachte niet altijd de wereld om zich heen goed te begrijpen, waardoor deze door hem als bedreigend wordt ervaren. Gezien het ziektebeeld en de mate van toenemende stress is het waarschijnlijk dat verdachte een (nieuwe) stem hoorde die hem een opdracht gaf', stond in de uitspraak van de rechtbank.
Jeugdleider bij Berghem Sport
Het 47-jarige slachtoffer uit Berghem was jeugdleider bij voetbalclub Berghem Sport. Vanwege het plotselinge overlijden van de man werden alle thuiswedstrijden bij de voetbalvereniging afgelopen weekend afgelast.
Voorzitter Danny van den Heuvel omschrijft het slachtoffer als 'man van de club'. "Hij voetbalde hier al van jongs af aan. Hij was leider bij meerdere elftallen, zowel bij de jeugd als senioren." De impact op de vereniging is dan ook groot. "Bij alle lagen van de vereniging. Het is heel spijtig dat je een gerespecteerd vrijwilliger op deze manier moet verliezen."
Burgemeester reageert
Burgemeester Froukje de Jonge van de gemeente Oss, waar Berghem onder valt, was zaterdag bij een bijeenkomst van de voetbalclub. "Er is veel verdriet en ongeloof", vertelde ze aan Omroep Brabant. "Mensen kunnen niet geloven dat hem dit is overkomen. Hij was op meerdere vlakken zo actief bij deze voetbalclub, al veertig jaar lang. Je treft elkaar zo'n vier, vijf keer in de week bij de club en opeens is hij er niet meer."
Volgens haar is niet alleen de vereniging, maar het hele dorp geraakt door de vreselijke gebeurtenis. "Berghem is een heel hechte gemeenschap. Mensen kennen elkaar, delen dingen en bouwen een leven op met elkaar. Als iemand zo abrupt en zinloos wegvalt, raakt dat natuurlijk veel mensen."