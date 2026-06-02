Klapdag na lang drugsonderzoek: politie rolt Tilburgs dealernetwerk op

De politie heeft negen mannen aangehouden bij een grote actie met honderden agenten in Tilburg en Oisterwijk op dinsdag 19 mei. Dat maakte ze dinsdag bekend. De politie viel twee weken geleden veertien panden binnen en spreekt nu van een mogelijk dealernetwerk dat is opgerold.

In de vroege ochtend van dinsdag 19 mei vielen zeker tweehonderd agenten tegelijkertijd binnen in twaalf panden in Tilburg en twee in Oisterwijk. Gewapend en in speciale pakken sloegen ze op meerdere plekken tegelijk toe. Bij een arrestatie aan de Kerkacker in Oisterwijk ging een verdachte nog flink in verzet en begint hij hard te schreeuwen. Getuigen zagen dat er kasten en auto's in beslag zijn genomen.

Dealernetwerk

Ook op de Alpenlaan, de Berglandweg, de Van der Aastraat en aan de Frans de Basstraat vallen agenten binnen. De politie meldt dinsdag dat de actie gericht zou zijn op een mogelijk dealernetwerk dat opereerde in de regio Tilburg.

Meerdere invallen in Oisterwijk en Tilburg (foto: Persbureau Heitink).

In totaal werden negen verdachten in de kraag gevat. Het gaat om een 20-jarige man, twee 22-jarige mannen, een 23-jarige man, twee mannen van 24 en twee mannen van 25 uit Tilburg. Ook een 21-jarige man uit Oisterwijk werd ingerekend. Twee weken later zitten zeven van de verdachten nog vast. Cash en drugs

De politie doorzocht een groot aantal panden. Agenten troffen grote hoeveelheden contant geld en drugs aan. De politie nam de cashbedragen, tientallen gegevensdragers zoals laptops en telefoons, meerdere voertuigen en een grote hoeveelheid drugs in beslag. Een deel van de drugs bleek al voorverpakt om op straat te worden verkocht. De recherche was lange tijd bezig met het onderzoek naar het mogelijke dealernetwerk.